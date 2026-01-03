  2. লাইফস্টাইল

রসগোল্লায় গুড়ের ছোঁয়া, বাড়িতেই বানান স্বাস্থ্যসম্মত মিষ্টান্ন

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৪৮ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
খেজুর গুড়ের রসগোল্লা, ছবি: এআই দিয়ে বানানো

শীত এলেই বাঙালির রান্নাঘরে খেজুরের গুড়ের সুবাস যেন আলাদা এক নস্টালজিয়া জাগিয়ে তোলে। পিঠা-পুলির বাইরে এবার সেই চেনা স্বাদকে ভিন্নভাবে এনে দিতে পারে প্রিয় রসগোল্লা। চিনি বাদ দিয়ে খেজুরের গুড় ব্যবহার করলে যেমন বাড়ে স্বাদ, তেমনি কমে অপ্রয়োজনীয় কৃত্রিম মিষ্টতা। ঘরেই সহজ উপায়ে বানানো এই খেজুরের গুড়ের রসগোল্লা হতে পারে স্বাস্থ্যসচেতন মিষ্টিপ্রেমীদের জন্য দারুণ এক বিকল্প। স্বাদে ঐতিহ্য, গুণে ভরপুর সব মিলিয়ে শীতের দিনে মিষ্টির নতুন ঠিকানা।

উপকরণ

  • ছানা ১ কাপ
  • সুজি ১ চা-চামচ
  • ময়দা ১ চা-চামচ
  • পাটালি খেজুরের গুড় ১ টেবিল চামচ
  • ঘি ১ চা-চামচ
  • গ্রেট করা খেজুর গুড় ১ কাপ
  • পানি ৪ কাপ

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে একটি পাত্রে ছানা, সুজি, ময়দা ও ১ টেবিল চামচ খেজুরের গুড় একসঙ্গে নিন। এবার হাত দিয়ে ভালোভাবে মেখে ১০–১৫ মিনিট ধরে ছানাটি নরম করুন। মাখাতে গিয়ে ছানা যদি শুকনো মনে হয়, তাহলে আলাদা এক বাটিতে পানি রেখে মাঝে মাঝে হাত ভিজিয়ে নিতে পারেন। মাখানোর শেষ দিকে সামান্য ঘি মেখে নিলে ছানা আরও মসৃণ হবে। এরপর মিশ্রণটি সমান ভাগ করে ছোট ছোট গোল বল তৈরি করুন। বল বানানোর সময় খেয়াল রাখবেন, যেন কোথাও ফাটল না থাকে। কারণ ছানায় ফাটল থাকলে রসগোল্লা রান্নার সময় খুলে যেতে পারে।

এবার গ্রেট করা খেজুরের গুড় ও ৩ কাপ পানি একসঙ্গে দিয়ে পাতলা সিরা তৈরি করে ফুটিয়ে নিন। মনে রাখবেন, রসগোল্লার জন্য সিরা খুব বেশি ঘন হলে চলবে না, কারণ এতে ভেতরে রস ঢুকতে বাধা পায়। সিরা ভালোভাবে ফুটে উঠলে একসঙ্গে সব ছানার বল গরম সিরায় ছেড়ে দিন। পাত্র ঢেকে মাঝারি থেকে একটু বেশি আঁচে প্রথম ১০ মিনিট জ্বাল দিন। এরপর আঁচ কমিয়ে মাঝারি তাপে আরও ৫–১০ মিনিট রান্না করুন। এই পুরো ১৫–২০ মিনিট ঢাকনা একবারও খুলবেন না।

সময় শেষে ঢাকনা খুলে মিষ্টিগুলো হালকা করে উল্টেপাল্টে নিন এবং সঙ্গে সঙ্গে ১ কাপ ফুটন্ত গরম পানি যোগ করুন। এবার মাঝারি থেকে কম আঁচে ঢেকে আরও ২০ মিনিট জ্বাল দিতে হবে। রান্না শেষ হলে চুলা বন্ধ করে রসগোল্লাগুলো একই সিরার মধ্যে ৫–৬ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। পুরোপুরি ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত ঢাকনা খোলা যাবে না। এরপর ঠান্ডা খেজুরের গুড়ের রসগোল্লা পরিবেশন করুন।

জেএস/

