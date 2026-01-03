সিলেটের এনসিপির তিন প্রার্থীর মধ্যে দুইজনের প্রার্থিতা স্থগিত
সিলেটে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) তিন প্রার্থীর মধ্যে দুইজনের মনোনয়নপত্র স্থগিত করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম।
মনোনয়নপত্র স্থগিত হওয়া প্রার্থীরা হলেন- সিলেট-১ আসনের প্রার্থী এহতেশামুল হক চৌধুরী ও সিলেট-৪ আসনে মো. রাশেদ উল আলমের প্রার্থিতা স্থগিত করা হয়েছে। তবে সিলেট-২ আসনের প্রার্থী ব্যারিস্টার নুরুল হুদার প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। এনসিপি সিলেটের ছয়টি আসনের মধ্যে তিনটিতে নিজেদের প্রার্থী দিয়েছিলো।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) দুপুরে সিলেট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার (তথ্য ও অভিযোগ শাখা, মিডিয়া সেল) তানভীর হোসাইন সজীব এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, শনিবার সকাল থেকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই চলছে। এখন পর্যন্ত পাঁচটি আসনের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। যাচাই-বাছাইকালে দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে যথেষ্ট কাগজপত্র দেখাতে না পারায় সিলেট-১ আসনের প্রার্থী এহতেশামুল হক চৌধুরী ও সিলেট-৪ আসনের প্রার্থী রাশেল উল আলমের প্রার্থিতা স্থগিত করা হয়েছে। কাগজপত্র দেখাতে পারলে পরবর্তীতে তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।
তানভীর হোসাইন সজীব আরও জানান, সিলেট-৩ আসনে এনসিপির প্রার্থী ব্যারিস্টার নুরুল হুদা জুনেদের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। এই আসনে একজনের স্থগিত ও দুইজনের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে।
আহমেদ জামিল/এনএইচআর/এমএস