খুলনা-১ আসনে তিন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খুলনা-১ (দাকোপ-বটিয়াঘাটা) আসনে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে ৩ জনের প্রার্থীতা বাতিল করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) খুলনা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে যাচাই-বাছাই শেষে জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক আ. স. ম. জামশেদ খোন্দকার এই তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি ) খুলনা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শুরু হয়। যাচাই-বাছাইকালে ৩ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল এবং ১০ জনের প্রার্থীতা বৈধ ঘোষণা করা হয়।
রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, গত ৩০ ডিসেম্বর ১৩ প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেন। বৃহস্পতিবার যাচাই-বাছাই শেষে তিনজনের মনোনয়ন বাতিল করেছে রিটার্নিং অফিসার।
মনোনয়ন বাতিল হওয়া প্রার্থীরা হলেন, খুলনা-১ আসনের গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী জিএম রোকনুজ্জামান। তার প্রস্তাবকারী অন্য এলাকার ভোটার হওয়ায় প্রার্থীতা বাতিল হয়েছে। স্বতন্ত্র প্রার্থী গোবিন্দ হালদার স্বাক্ষর জালিয়াতির কারণে এবং একই অভিযোগে স্বতন্ত্র প্রার্থী অচিন্ত্য কুমার মণ্ডলের প্রার্থীতা বাতিল করা হয়েছে।
বৈধ ঘোষণা হওয়া প্রার্থীরা হলেন, ইসলামী আন্দোলনের মো. আবু সাঈদ, বিএনপির আমির এজাজ খান, জামায়াতে ইসলামীর কৃষ্ণ নন্দী, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ ফিরোজুল ইসলাম, জেএস ডির প্রসেনজিৎ দত্ত, বাংলাদেশ মাইনোরিটি জাতীয় পার্টি প্রবীর গোপাল রায়, বাংলাদেশ সম অধিকার পরিষদ সুব্রত মন্ডল, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি কিশোর কুমার রায়, জাতীয় পার্টির সুনীল শুভ রায়, ইসলামী ফ্রন্ট মো. জাহাঙ্গীর হোসেন।
