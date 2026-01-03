রাজশাহীতে ভুয়া সিআইডি অফিসার গ্রেফতার

রাজশাহীতে ভুয়া সিআইডি অফিসার গ্রেফতার
রাজশাহীতে ভুয়া পুলিশ কর্মকর্তা পরিচয়ে প্রতারণা চেষ্টার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার নগরীর কোর্ট বুলনপুর ঢালুর মোড় এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) দুপুরে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) মুখপাত্র ও উপ-পুলিশ কমিশনার মো. গাজিউর রহমান এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতার যুবকের নাম কাওসার হোসেন তমাল (২৫)। তিনি রাজশাহী নগরীর কর্ণহার থানার দারুশা গ্রামের মো. কামরুজ্জামানের ছেলে।
গাজিউর রহমান ঘটনার বিবরণে জানান, নওগাঁ জেলার মহাদেবপুরের ভবানীনগর এলাকার বাসিন্দা মোসা. নাসরিন জাহান (২৫) গত বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে মো. কাওসার হোসেন নামের ওই ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হন। পরে শুক্রবার সন্ধ্যা পৌনে ৮টার দিকে রাজশাহী চিড়িয়াখানার গেটের সামনে সাক্ষাৎকালে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেকে ‘এসআই, সিআইডি পুলিশ’ হিসেবে পরিচয় দেন। এ সময় বাদীর সঙ্গে তার খালাতো বোন মাকামুম মাহমুদা দ্যুতিও উপস্থিত ছিলেন।
আরএমপি মুখপাত্র বলেন, পরবর্তীতে তারা কোর্ট বুলনপুর ঢালুর মোড়ে একটি চায়ের দোকানে বসে কথাবার্তা বলার একপর্যায়ে অভিযুক্তের কথাবার্তা ও আচরণে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। এ সময় স্থানীয়রা তার পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করলে অভিযুক্ত পুনরায় নিজেকে সিআইডির এসআই এবং ৪৯তম বিসিএস ক্যাডার হিসেবে দাবি করেন।
বাদী ও স্থানীয় পরিচিত ব্যক্তিবর্গের জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে অভিযুক্ত তার ভুয়া পরিচয়ের বিষয়টি স্বীকার করেন। এরপর বাদী নাসরিন জাহান সাক্ষী ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে রাজপাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের পর তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ ঘটনাস্থলে অভিযান পরিচালনা করে অভিযুক্ত মো. কাওসার হোসেন তমালকে গ্রেফতার করে।
