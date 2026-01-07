  2. দেশজুড়ে

হারাগাছ কলেজ ছাত্রলীগ সভাপতি সাদ্দাম গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক রংপুর
প্রকাশিত: ০৬:০৪ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
হারাগাছ কলেজ ছাত্রলীগ সভাপতি সাদ্দাম গ্রেফতার
গ্রেফতার সাদ্দাম হোসেন

রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার হারাগাছ কলেজ শাখার নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেনকে (২৮) গ্ৰেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) দুপুরে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

গ্ৰেফতার সাদ্দাম হোসেন কাউনিয়া উপজেলার হারাগাছ পৌরসভার বানুপাড়া কলেজ বাজার এলাকার আজাহারুল ইসলামের ছেলে।

এর আগে মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দিনগত গভীর রাতে মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে হারাগাছ থানার বানুপাড়া কলেজ বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহজাহান আলী গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গত বছরের ১৪ ডিসেম্বর সন্ত্রাস বিরোধী আইনে কোতোয়ালি থানায় করা মামলার ১৯ নম্বর আসামি সাদ্দাম হোসেন।
বুধবার তাকে ওই মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়। পরে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন বিচারক।

জিতু কবীর/এসআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।