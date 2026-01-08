সিদ্ধিরগঞ্জে পাইপ ফেটে ভোজ্যতেল সড়কে, সংগ্রহে মানুষের হিড়িক

সিদ্ধিরগঞ্জে পাইপ ফেটে ভোজ্যতেল সড়কে, সংগ্রহে মানুষের হিড়িক
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ‘টিকে গ্রুপ’ নামক একটি কোম্পানির ভোজ্যতেল আনলোড করার সময় পাইপ ফেটে তেল সড়কে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় সড়কে ছড়িয়ে পড়া তেল সংগ্রহে উৎসুক জনতার ভিড় লেগে যায়।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) দুপুরে কাঁচপুর ব্রিজের নিচে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, কাঁচপুর ব্রিজের নিচ অংশে টিকে কোম্পানির তেল আনলোডের কার্যক্রম চলছিল। এ সময় আনলোড করার সময় হঠাৎ করেই একটি পাইপ ফেঁটে তেল বের হতে থাকে। এরপরই উৎসুক জনতা মাটিতে পড়া তেল কুড়াতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।
দেখা গেছে, সড়কের পড়ে থাকা তেল সংগ্রহে বালতি এবং ড্রাম ব্যবহার করা হচ্ছিল। একপর্যায়ে কোম্পানি সরবরাহ লাইন বন্ধ করে দেন।
টিকে গ্রুপের অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আমি এ বিষয়ে অবগত না। আমি গাজীপুরে একটি অনুষ্ঠানে এসেছি।
ঘটনাস্থলে যাওয়া সিদ্ধিরগঞ্জ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মফিজ বলেন, আমরা গিয়ে তেমন কিছু পাইনি। মূলত এটা নিয়ে হাইওয়ে পুলিশ কাজ করেছে।
এ বিষয়ে শিমরাইল হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ জুলহাস উদ্দিন জাগো নিউজকে জানান, টিকে গ্রুপের পুষ্টি তেলের পাইপ ফেটে পড়ে গিয়েছিল। খুব বেশি পড়েনি। তবে ঘটনাস্থল উপস্থিত উৎসুক জনতা পড়ে থাকা তেল সংগ্রহ করে। আমরা গিয়ে পাইনি।
সিদ্ধিরগঞ্জ থানার পরিদর্শক তদন্ত মিজানুর রহমান জানান, আমরা পুলিশ পাঠিয়েছিলাম কিন্তু কাউকে পাওয়া যায়নি। এটা নিয়ে হাইওয়ে পুলিশ কাজ করছে।
