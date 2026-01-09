নির্বাচনে খুব ভালো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আছে: প্রেস সচিব

নির্বাচনে খুব ভালো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আছে: প্রেস সচিব
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছে, নির্বাচনের মাঠে খুব ভালো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আছে। বর্তমানে প্রার্থীদের যাচাই-বাছাই চলছে। পুরোদমে নির্বাচনি প্রচার শুরু হবে ২২ জানুয়ারি থেকে। নির্বাচনের আমেজ আমরা সব জায়গায় দেখছি।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) সকালে ময়মনসিংহ নগরীর জুবলী রোডে বুড়া পীরের মাজার এবং থানার ঘাট এলাকায় হজরত শাহ সুফি সৈয়দ কালু শাহ (রহ.)-এর মাজার পরিদর্শন শেষে তিনি এসব কথা বলেন।
শফিকুল আলম বলেন, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে দুই-একজন কথা তুলেছেন। কিন্তু আমরা দৃশ্যমান এমন কিছু দেখছি না। আমরা মনে করছি, পুরোপুরি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আছে; সেটা ছোট পার্টির জন্য যে রকম, বড় পার্টির জন্য একই রকম আছে।
প্রেস সচিব বলেন, বাংলাদেশ পীর-আউলিয়ার দেশ, পীর-আউলিয়ার হাত ধরে ইসলাম এসেছে। কেউ কেউ বিভিন্ন অজুহাতে মাজারে আঘাত হানছে, যা মোটেও কাম্য নয়। এসব হামলা নিন্দনীয়। বাংলাদেশ সম্প্রীতির দেশ। এই দেশ সব ধর্ম-বর্ণের মানুষের দেশ, সম্প্রীতির দেশ। এখানে একত্রে যেন শান্তিতে সবাই বসবাস করে, এটাই প্রত্যাশা।
তিনি আরও বলেন, আগের চেয়ে পুলিশের মনোবল বেড়েছে। মাজারে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে, মানুষও সচেতন হচ্ছে।
