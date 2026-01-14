বেগম খালেদা জিয়া একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র: মিনু

বেগম খালেদা জিয়া একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র: মিনু
বেগম খালেদা জিয়া একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র বলে মন্তব্য করেছেন রাজশাহী সদর আসনের বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী মিজানুর রহমান মিনু। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় নগরীর একটি রেস্তরাঁয় বেগম জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন এদেশের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। আকাশে অনেক তারা জ্বলে এবং নিভে যায়, কিন্তু বেগম জিয়ার সবার মাঝে আজীবন উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে থাকবেন। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যেমন আসলেন, জয় করলেন, আবার সবাইকে এক সাগর পানিতে ভাসিয়ে চলে গেলেন। তিনি চলে গেলেও আজীবন তিনি বিশ্ববাসীসহ দেশের মানুষের মনের মণিকোঠায় বেঁচে আছেন।
মিনু বলেন, জীবিতকালে পৃথিবীর সব থেকে বড় লোকের পাশে তার নাম লেখা হয়েছে। এদেশের মাটিকে ভালোবেসে তিনি বলেছিলেন এদেশে এবং দেশের বাহিরে তার কোনো মাটি ও সম্পদ নাই। এদেশের জনগণ আমার সম্পদ। এ মাটিতে জন্মেছি, মৃত্যু এ মাটিতে হবে।
অনুষ্ঠানে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু সাইদ চাঁদ, বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সাবেক উপদেষ্টা রাজশাহী-১ আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী মেজর জেনারেল (অব) শরিফ উদ্দিন, বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির বন ও পরিবেশ বিষয় সম্পাদক, রাজশাহী মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি এবং রাসিক সাবেক মেয়র মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল, বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট সৈয়দ শাহিন শওকত, বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক সহ সম্পাদক ও পবা মোহনপুর আসনের বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী অ্যাডভোকেট শফিকুল হক মিলন, বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম মার্শাল, বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও রাজশাহী জেলা বিএনপি সদস্য দেবাশীষ রায় মধু।
এসময় পুঠিয়া দুর্গাপুর আসনের বিএনপির মনোনীত ধানের শীষে প্রার্থী নজরুল ইসলাম মণ্ডল, জেলা বিএনপির সদস্যসচিব অধ্যাপক বিশ্বনাথ সরকার, রাজশাহী মহানগর বিএনপির সভাপতি মামুন অর রশিদ মামুন, সিনিয়র সহ-সভাপতি নজরুল হুদা, মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা বিএনপির সদস্য সৈয়দ মোহাম্মদ মহসিন আলী, জেলা বিএনপির সদস্য, শেখ মকবুল হোসেন, কামরুজ্জামান হেনা, তানজিম তান টুটুল ও গোলাম মোস্তফা মামুন, পবা উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, মোহনপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি শামীমুল ইসলাম মুন ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আর রশিদ উপস্থিত ছিলেন।
