মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে টেকনাফে শিশু আহত, স্থানীয়দের প্রতিবাদ

মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে টেকনাফে শিশু আহত, স্থানীয়দের প্রতিবাদ
মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে স্কুলছাত্রী হুজাইফা সুলতানা আফরান আহতের ঘটনার প্রতিবাদে কক্সবাজারের টেকনাফে মানববন্ধন করেছে স্থানীয় জনগণ।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে টেকনাফের হোয়াইক্যং তেচ্ছিব্রিজ হাইওয়ে সড়কে অনুষ্ঠিত এ মানববন্ধনে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেয়। মানববন্ধন চলাকালে অংশগ্রহণকারীরা মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী এলাকায় নির্বিচারে গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা জানায় এবং অবিলম্বে এ ধরনের হামলা বন্ধের দাবি জানায়।
মানববন্ধনে আলী হোসেন বলেন, সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। বিশেষ করে শিশু ও নারীরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। দ্রুত কূটনৈতিক উদ্যোগ নিয়ে সীমান্তে স্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করতে হবে।
উপস্থিত অন্যান্যরা জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের প্রভাব যেন কোনোভাবেই বাংলাদেশে এসে নিরীহ মানুষের প্রাণহানি ঘটাতে না পারে সেজন্য আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।
গুলিতে আহত শিক্ষার্থীর বাবা জসিম উদ্দিন বলেন, আমার মেয়ে উঠানে খেলার সময় মিয়ানমারে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর ছোড়া গুলি এসে তার মাথায় লাগে। সে খুব আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্তমানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউতে ভর্তি। তার সুচিকিৎসার দাবি জানাচ্ছি। সরকারসহ স্থানীয়দের জন্য সহযোগিতা কামনা করছি।
মানববন্ধন শেষে অংশগ্রহণকারীরা শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি শেষ করেন।
জাহাঙ্গীর আলম/এফএ/জেআইএম