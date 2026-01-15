নারায়ণগঞ্জে এনসিপি প্রার্থীর ওপর হামলার চেষ্টা, অভিযুক্ত আটক

নারায়ণগঞ্জে এনসিপি প্রার্থীর ওপর হামলার চেষ্টা, অভিযুক্ত আটক
নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মনোনীত এমপি প্রার্থী অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ আল আমিনের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলার চেষ্টার ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত মারুফ হাসান (২২) আটক করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১১)। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় র্যাব-১১ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন র্যাব-১১ এর উপ-পরিচালক এসপি আব্দুর রশিদ।
এর আগে বুধবার (১৪ জানুয়ারি) রাত ২টায় ফতুল্লার কাশিপুর এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।
আটককৃত মারুফ হাসান ফতুল্লার চর কাশিপুর এলাকার মৃত আইয়ুব আলীর ছেলে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে র্যাব জানায়, গত ১৪ জানুয়ারি সন্ধ্যায় আবদুল্লাহ আল আমিন এলাকাবাসীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে ফতুল্লার কাশিপুর ইউনিয়নের বাশমুলি এলাকায় যান। তখন তার নেতাকর্মীর সঙ্গে অপরিচিত দুইজন ছেলে মিশে যায় এবং তাদের অনুসরণ করতে থাকে। আবদুল্লাহ আল আমিনের সঙ্গে থাকা নেতাকর্মীরা বিষয়টি টের পেয়ে তাদের মধ্যে একজনকে ধরে ফেলে এবং তার কাছ থেকে একটি চাপাতি (দেশীয় অস্ত্র) পায়। এসময় তার সঙ্গে থাকা দুই নেতাকর্মী আহত হন।
পরে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় আবদুল্লাহ আল আমিন তার সহযোগীসহ নিরাপদে ওইস্থান ত্যাগ করেন। তারা চলে গেলে এনসিপির স্থানীয় নেতাকর্মীদের কাছ থেকে হামলাকারীকে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে এসে তার সহযোগীরা ছিনিয়ে নিয়ে যায়।পরে কাশিপুর এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে এই ঘটনায় জড়িত প্রধান আসামিকে আটক করা হয়।
অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফতুল্লা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
