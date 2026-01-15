মৌলভীবাজারে জমে উঠেছে গরম কাপড় বিক্রি

মৌলভীবাজারে জমে উঠেছে গরম কাপড় বিক্রি
পৌষ শেষে শুরু হয়েছে মাঘ মাস। প্রকৃতিতে বিরাজ করছে শীতের আমেজ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলেও অনুভূত হচ্ছে কনকনে ঠাণ্ডা। শীতের এই তীব্রতা থেকে বাঁচতে খুচরা ও পাইকারি গরম কাপড় কিনতে জেলা ও জেলার বাহির থেকে শহরে ভিড় করছেন ক্রেতারা।
জানা গেছে, মৌলভীবাজার শ্রীমঙ্গল শহর হচ্ছে এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক শহর। এখানে সবধরণের পণ্য খুচরা ও পাইকারি বিক্রি করা হয়। এই শহরে শত শত কাপড়ের দোকান রয়েছে। এসব দোকান থেকে বিভিন্ন বাজারের ব্যবসায়ীরা পাইকারি কাপড় কিনে খুচরা বিক্রি করেন। শীত মৌসুম আসলে কাপড় বিক্রি কয়েকগুণ বেড়ে যায়। বিশেষ করে শহরের বিভিন্ন কাপড়ের মার্কেট ও মার্কেটের বাহিরে শত শত ভ্রাম্যমাণ দোকানে শীতের কাপড় সাজিয়ে রাখা হয় নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য। এর থেকে বাছাই করে দামদর করে যে যার মতো কাপড় ক্রয় করছেন।
শ্রীমঙ্গল আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা যায়, প্রতিবছর শীত মৌসুমে শ্রীমঙ্গলে তাপমাত্রা একেবারে কমে আসে। চলতি বছর এখন পর্যন্ত এই অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া ৮ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রায় সময় থাকে। পাহাড় অঞ্চল থাকায় শীতের তীব্রতা বেশি থাকে।
সরেজমিনে শ্রীমঙ্গল শহরে দেখা যায়, শীতের তীব্রতা বাড়ার সাথে সাথে গরম কাপড় বিক্রির চাহিদা বেড়েছে। ৫০ টাকা থেকে শুরু করে ৩০০ টাকার মধ্যে আরাম দায়ক গরম কাপড় পাওয়া যাচ্ছে। নারী পুরুষসহ সব বয়সী মানুষের কাপড় বিক্রি করা হচ্ছে। কাপড়ের স্তূপ থেকে যে যার মতো চাহিদা করে কাপড় ক্রয় করছেন। স্বল্প মূল্যে কাপড় পেয়ে ক্রেতারাও অনেক খুশী।
খুচরা গরম কাপড়ের ব্যবসায়ীরা জানান, শীত মৌসুম আশার সঙ্গে সঙ্গেই চট্টগ্রাম বন্দর এলাকা ও ঢাকা থেকে বড়বড় গাট্টি হিসাবে কাপড় ক্রয় করেন। শীতের তীব্রতা বেশি থাকলে কাপড় বিক্রি হয় বেশি। কাপড়ের একেক গাট্টি ১০ হাজার থেকে শুরু করে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকায় ক্রয় করেন। কাপড় ভালো হলে দাম একটু বেশি থাকে। এসব গাট্টিতে শীতের জ্যাকেট, সোয়েটার, প্যান্টসহ বিভিন্ন ডিজাইনের কাপড় থাকে। তাদের কাছ থেকে অনেক ব্যবসায়ী পাইকারি কাপড় কিনে বিভিন্ন গ্রামের বাজারে খুচরো বিক্রি করেন। শিত আসলে একধরনের গরম কাপড়ের মেলা বসে।
নিম্ন আয়ের ক্রেতাদের সাথে আলাপ করে জানা যায়, শ্রীমঙ্গল শহর সবসময় গরম কাপড়ের জন্য বিখ্যাত। এখানে অনেক কম দামে চাহিদা মতো কাপড় পাওয়া যায়। বিশেষ করে স্বল্প আয়ের মানুষেরা শপিং মল থেকে কাপড় কিনতে না পাড়লেও এসব খুচরো বাজার থেকে অনেক ভালে মানের গরম কাপড় কিনতে পারেন।
ক্রেতা রাজু নাইডু, মিটু আহমেদ জানান, তারা দিনমজুরি কাজ করেন। এবছর শীত বেশি পড়েছে এ জন্য কাপড় কিনতে হচ্ছে। কম দামে কাপড় কিনার জন্য শ্রীমঙ্গল এসেছেন তারা।
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল আবহাওয়া পর্যবেক্ষক কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আনিসুর রহমান বলেন, আগামী কয়েক সপ্তাহ শীতের তীব্রতা থাকবে। প্রতি বছর এখানে শীতের প্রকোপ বেশি থাকে। কুয়াশাও বেশি পড়ে।
এম ইসলাম/এনএইচআর/এমএস