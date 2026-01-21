বগুড়ায় ভোট দিতে কারাবন্দিদের নিবন্ধন

বগুড়ায় ভোট দিতে কারাবন্দিদের নিবন্ধন
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগের লক্ষ্যে বগুড়া জেলা কারাগারের ৭৮ জন কারাবন্দি তাদের নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন। ‘ইন-কান্ট্রি পোস্টাল ভোটিং’ (আইসিপিভি) পদ্ধতির মাধ্যমে তারা এবার নিজেদের পছন্দমতো প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) কারা কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, জেলা কারাগারে বর্তমানে প্রায় দুই হাজার বন্দি রয়েছেন। তাদের মধ্যে ভোটদানে আগ্রহী ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে কারা অভ্যন্তরে সেন্ট্রাল মাইকের মাধ্যমে ঘোষণা দেওয়া হয় এবং প্রতিটি ওয়ার্ডে গিয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো হয়। এতে প্রাথমিকভাবে ৮৭ জন বন্দি ভোট দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন।
তবে শেষ পর্যন্ত নানা কারণে এই সংখ্যা কিছুটা কমেছে। বগুড়া জেলা কারাগারের অতিরিক্ত জেলার নূরুল মুবীন জানান, আগ্রহী ৮৭ জনের মধ্যে ৭ জনের জাতীয় পরিচয়পত্রে (এনআইডি) ত্রুটি থাকায় তাদের নিবন্ধন করা সম্ভব হয়নি। বাকি ৮০ জনের নিবন্ধন সম্পন্ন হলেও এর মধ্যে একজন জামিন পেয়েছেন এবং অন্য একজনকে অন্য কারাগারে স্থানান্তর করা হয়েছে। ফলে চূড়ান্ত তালিকায় এখন ৭৮ জন কারাবন্দি রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ৭ জন নারী।
কারা কর্তৃপক্ষ আরও জানায়, শুধু বন্দিরাই নন, নির্বাচনের দিন দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত থাকবেন এমন ৪৫ জন কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীও পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছেন। বুধবার দুপুর পর্যন্ত বগুড়া জেলা কারাগারে মোট বন্দির সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৯৭৫ জন।
অতিরিক্ত জেলার নূরুল মুবীন বলেন, কারাবন্দিদের ভোটাধিকার প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ করতে আমরা সব ধরনের সহযোগিতা করেছি। নিবন্ধনকৃতদের ভোট পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে এবং পরবর্তীতে তা ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনে পাঠানো হবে।
বিদ্যমান নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা অনুযায়ী, জেলখানা বা আইনি হেফাজতে থাকা ভোটারদের জন্য পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার বিধান রয়েছে। এবার সেই সুযোগ গ্রহণ করেই বগুড়ার এই কারাবন্দিরা রাষ্ট্রের চরিত্র বদলের প্রক্রিয়ায় শরিক হচ্ছেন।
এলবি/এনএইচআর/জেআইএম