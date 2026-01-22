শহীদ মিনার থেকে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের
রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণের মধ্যদিয়ে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করেছে নয় বাম দলের জোট গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় জোটের মনোনীত সাত প্রার্থীসহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে জোটের নেতাকর্মীরা।
সাত মনোনীত প্রার্থীর মধ্যে রয়েছেন, ঢাকা-৮ আসনে ত্রিদ্বীপ সাহা, ঢাকা-৯ আসনে মনিরুজ্জামান মিলন, ঢাকা-১১ আসনে কল্লোল বণিক, ঢাকা-১৫ আসনে সাজেদুল হক রুবেল, ঢাকা-৫ আসনে তোফাজ্জল হোসেন মোস্তফা দীপু, ঢাকা-১৪ আসনে রিয়াজ হোসেন এবং ঢাকা-৪ আসনে ফিরোজ আল মামুন।
এ সময় সিপিবির সাবেক সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেছেন, সরকারি আইন ও ইলেকশন কমিশনের বিধান অনুযায়ী নিজ নিজ এলাকার শহীদ মিনারে শপথ নিয়ে প্রকাশ্য নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
শহীদ মিনারকে বেছে নেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, এটি অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও সব গণসংগ্রামের শহীদদের আত্মত্যাগের প্রতীক।
তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট নভেম্বরের শেষে গঠিত হয়েছে এবং এর গঠন প্রক্রিয়া এখনো চলমান। বাম গণতান্ত্রিক জোট, বাংলাদেশ জাসদসহ আরও কিছু দল এতে সম্পৃক্ত রয়েছে। আমরা শুধু ভোট চাইতে আসিনি বরং দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে বামপন্থি, প্রগতিশীল, উদার গণতান্ত্রিক শক্তির সমন্বয়ে সরকার প্রতিষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি নিয়ে জনগণের সামনে হাজির হয়েছি।
সেলিম বলেন, ব্যবস্থা বদল না হলে মানুষের ভাগ্য বদলানো যাবে না। দেড় বছরের শাসনে পুরোনো ব্যবস্থা বহাল থাকার কারণেই ঘুষ, দুর্নীতি, সন্ত্রাস বন্ধ হয়নি এবং নির্বাচন নিয়েও খেলা শেষ হয়নি। তিনি সরকারের প্রস্তাবিত হ্যাঁ-না গণভোটকে অপ্রয়োজনীয় ও প্রতারণামূলক আখ্যা দিয়ে বলেন, এতে জনগণকে মিথ্যাচারের ফাঁদে ফেলা হচ্ছে।
তিনি বলেন, সংস্কার করতে হলে তা জনগণের শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে করতে হবে এবং সেই কাজ নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই পার্লামেন্টে গিয়ে করবে।
তিনি আরও বলেন, এই নির্বাচন বৃহত্তর সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামের একটি অংশ-যে সমাজের স্বপ্ন দেখা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ, এরশাদবিরোধী আন্দোলন ও ২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের সময়।
তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, স্বাধীনভাবে বিবেক-বিবেচনা অনুযায়ী নির্বাচনি সংগ্রামে অংশ নিতে হবে। ভোটের পাশাপাশি অর্থ সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বড়লোকের লুটের টাকা নয়, জনগণের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেই এই নির্বাচন পরিচালনা করা হবে।
এফএআর/এমআরএম