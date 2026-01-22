চাঁদপুরে ২০ কেজির বাঘাইড় বিক্রি হলো ৪৯ হাজারে

চাঁদপুরে ২০ কেজির বাঘাইড় বিক্রি হলো ৪৯ হাজারে
চাঁদপুরে মেঘনা নদীতে ধরা পড়া বিশাল আকৃতির বাঘাইড় মাছ ৪৯ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুরে চাঁদপুর শহরের বড়স্টেশন এলাকার মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের ‘ইলিশ আপডেট’ নামে একটি মৎস্য আড়তে নিলামের মাধ্যমে মাছটি বিক্রি হয়।
জেলেদের ভাষ্যমতে, বর্তমানে মেঘনা নদীতে এত বড় আকৃতির বাঘাইড় মাছ খুবই বিরল। এমন বড় মাছ ধরা পড়ায় জেলেদের মধ্যেও উৎসাহ ও আনন্দ দেখা যায়। মাছ ব্যবসায়ীদের ধারণা, স্বাদ ও গুণগত মানের কারণে বাঘা আইড় মাছের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে, বিশেষ করে বড় আকারের মাছ হলে এর দাম আরও বেশি পাওয়া যায়।
ইলিশ আপডেট আড়তের ব্যবসায়ী আব্দুল কাবির জানান, মেঘনা নদীতে মাছ ধরার সময় জেলেদের জালে ধরা পড়ে বড় আকৃতির এ বাঘাইড় মাছটি। মাছটি ধরার পর জেলেরা সেটি চাঁদপুর মাছঘাটে নিয়ে আসেন। পরে সেখানে নিলামের মাধ্যমে মাছটি কিনে নেন তিনি।
তিনি জানান, বাঘাইড় মাছটির ওজন ছিল ২০ কেজি ৬০০ গ্রাম। নিলামে মাছটির প্রতিকেজি মূল্য নির্ধারণ করা হয় ১ হাজার ৯০০ টাকা। সব মিলিয়ে মাছটির মোট দাম দাঁড়ায় প্রায় ৪৯ হাজার টাকা। নিলাম শেষে ঢাকার একজন ক্রেতা মাছটি কিনে নিয়ে যান। চাঁদপুর মাছঘাটে মাঝেমধ্যে এমন বড় মাছ উঠলেও, এত বেশি দামে বিক্রির ঘটনা খুব কম।
