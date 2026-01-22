নির্বাচন-গণভোটে উদ্বুদ্ধ করতে পটুয়াখালীতে ইমাম সম্মেলন

নির্বাচন-গণভোটে উদ্বুদ্ধ করতে পটুয়াখালীতে ইমাম সম্মেলন
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে ভোটারদের সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে পটুয়াখালীতে জেলা ইমাম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে জেলার বিভিন্ন মসজিদের প্রায় ৭৫০ জন খতিব ও ইমাম অংশগ্রহণ করেন।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকাল ১১টায় শহরের ডিসি স্কয়ার মাঠে জেলা প্রশাসন ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।
সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ শহীদ হোসেন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার মো. আবু ইউসুফ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও পৌর প্রশাসক জুয়েল রানা এবং জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা।
এ সময় জেলা প্রশাসক মো. শহিদ হোসেন চৌধুরী বলেন, ‘দেশের চাবি আপনার হাতে’এই স্লোগানকে সামনে রেখে নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে ভোটারদের নৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সচেতন করা অত্যন্ত জরুরি। এ ক্ষেত্রে ইমাম ও খতিবদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে মসজিদভিত্তিক খুতবা ও বয়ানের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান জানানো হয়।
সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন পটুয়াখালী ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক আসমা আখতার। সম্মেলন শেষে অংশগ্রহণকারী ইমামদের নির্বাচনি আচরণবিধি ও ভোটার সচেতনতা বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।
