টেকনাফ সৈকতে ভেসে এলো কন্যা শিশুর মরদেহ

টেকনাফ (কক্সবাজার)
প্রকাশিত: ০৪:৩৫ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
সৈকতে ভেসে আসে মরদেহটি

কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার সমুদ্রসৈকত থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক কন্যা শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুরের দিকে টেকনাফের মহেশখালীয় পাড়া সমুদ্রসৈকত ঘাট এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন টেকনাফ মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বেলাল হোসাইন।

তিনি বলেন, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। তবে শিশুটির পরিচয় পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে।

এসআই বেলাল হোসাইন আরও বলেন, প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে, কন্যা শিশুটির মরদেহ সমুদ্র থেকে ভেসে এসে সৈকতে উঠে এসেছে।

