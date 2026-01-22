মুন্সিগঞ্জে বিএনপির দুই গ্রুপের দফায় দফায় সংঘর্ষ, আহত ১০
মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ীতে নির্বাচনি প্রচারণার মিছিলকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নগরীর কামারখাড়া এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও বিএনপির দলীয় সূত্রে জানা যায়, দিঘিরপাড় বাজার থেকে ইউনিয়ন বিএনপি সভাপতি শামিম মোল্লার সমর্থকরা মুন্সিগঞ্জ-২ আসনে বিএনপি প্রার্থী অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম আজাদের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণার মিছিল বের করে। মিছিলটি কামারখাড়া এলাকায় গেলে ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মনোয়ার খাঁনের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে।
এর জের ধরে দ্বিতীয় দফায়, দুপুর ১টার দিকে পুলিশের উপস্থিতিতেই সংঘর্ষে জড়ায় বিএনপি দুই গ্রুপ। এ সময় লাঠিসোঁটা ও দেশীয় ধারালো অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তারা। পরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে বাজারের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও দোকানপাট বন্ধ করে চলে যান স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।
তবে এ ঘটনায় আহতদের তাৎক্ষণিকভাবে পরিচয় জানাতে পারেনি পুলিশ।
দিঘিরপাড় পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. তাজুল ইসলাম জানান, দিঘিরপাড় বাজারে বিএনপির মিছিল চলাকালীন দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
টঙ্গিবাড়ী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ মনিরুল হক ডাবলু জানান, সংঘর্ষের পরে পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি। এ ঘটনায় সংঘর্ষের কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।
শুভ ঘোষ/কেএইচকে/জেআইএম