বিএনপি প্রার্থী ফজলুর রহমানের জনসভায় চেয়ার ছোড়াছুড়ি, আহত ২০

বিএনপি প্রার্থী ফজলুর রহমানের জনসভায় চেয়ার ছোড়াছুড়ি, আহত ২০
কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামে বিএনপির প্রার্থী অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানের নির্বাচনি জনসভায় চেয়ারে বসাকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও যুবদলের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার কাস্তুল ইউনিয়নের ভাতশালা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। তবে অসুস্থতার কারণে ফজলুর রহমান সভায় উপস্থিত ছিলেন না।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কিশোরগঞ্জ-৪ (ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানের সমর্থনে নির্বাচনি জনসভা চলছিল। এসময় কাস্তুল ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম কিসমতের নেতৃত্বে একটি মিছিল সভাস্থলে পৌঁছায়। তখন আসন গ্রহণকে কেন্দ্র করে ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি সাদেক মিয়ার সমর্থকদের সঙ্গে কথা- কাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে চেয়ার ছোড়াছুড়ি ও হাতাহাতিতে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়।
সংঘর্ষে আহত যুবদল নেতা মাহবুব আলম কিসমত জানান, তিনিসহ অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন।
তবে ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি সাদেক মিয়ার দাবি, তাদেরও ৮-১০ জন নেতাকর্মী আহত হয়েছেন।
অষ্টগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোয়েব খান বলেন, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
