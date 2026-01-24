কুমিল্লায় বিদেশি পিস্তল ও গুলিসহ গ্রেফতার সরকারি কৌঁসুলি কারাগারে

কুমিল্লায় বিদেশি পিস্তল ও গুলিসহ গ্রেফতার সরকারি কৌঁসুলি কারাগারে
কুমিল্লা নগরীতে একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন ও ১০ রাউন্ড গুলিসহ এক সহকারী সরকারি কৌঁসুলিসহ (এজিপি) দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পরে তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) নগরীর টমছমব্রিজ ও দক্ষিণ চর্থ এলাকার হাউজিং এস্টেট থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতাররা হলেন- আইনজীবী আই এম মাসুদুল হক (৫১) এবং আরিফুল ইসলাম (৩৬)।
কুমিল্লা ইপিজেড পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) সাইফুল ইসলাম বলেন, টমছমব্রিজ এলাকা থেকে আরিফুলকে পাঁচটি গুলি, একটি ছুরিসহ আটক করা হয়। পরে তার মোবাইল ফোন তল্লাশি করে অস্ত্রের ছবি দেখে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এ সময় তিনি মাসুদুল হকের বাসায় অস্ত্রটি আছে বলে আমাদের তথ্য দেন।
তিনি বলেন, তথ্য পেয়ে তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে মাসুদুল হকের বাসা থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন ও পাঁচটি গুলি জব্দ করা হয়। পরে দুজনের বিরুদ্ধে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ মডেল থানায় অস্ত্র আইনে মামলা শেষে তাদের কুমিল্লা আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।
জাহিদ পাটোয়ারী/কেএইচকে