কারখানা বন্ধ ঘোষণা
গাজীপুরে পুলিশের সঙ্গে পোশাক শ্রমিকদের ধাওয়া পাল্টাধাওয়া
গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ীতে ৮ দফা দাবিতে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় শিল্প পুলিশের প্রায় ১০ জন সদস্য আহত হয়েছেন।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সকালে মহানগরীর কোনাবাড়ীতে অবস্থিত যমুনা ডেনিমস লি. কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।
আন্দোলনরত শ্রমিকরা বলেন, আমাদের ৮ দফা দাবি ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা না মেনে পুলিশ এনে আমাদের ওপর টিয়ারসেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এতে প্রায় অর্ধশতাধিক শ্রমিক আহত হয়েছেন। পরে তাদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এ বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও কর্তৃপক্ষ কোনো প্রকার বক্তব্য দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এরমধ্যে বেলা ১১টার সময় মূল ফটকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধের নোটিশ সাঁটিয়ে দেয়।
পুলিশ জানায়, কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগে উশৃঙ্খল শ্রমিকরা রাস্তা অবরোধ করে রাস্তার ওপরে অবস্থান করে। পরে শ্রমিকরা পুলিশের সঙ্গে উশৃঙ্খল আচরণ ও ইটপাটকেল মারলে পুলিশ টিয়ারসেল, সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে শ্রমিকদেরকে ছত্রভঙ্গ করে। পরে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে।
গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২ কোনাবাড়ী জোনের পরিদর্শক মো. মোর্শেদ জামান বলেন, উশৃঙ্খল শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ারসেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কারখানার সামনে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
আমিনুল ইসলাম/এফএ/এমএস