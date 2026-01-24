  2. দেশজুড়ে

কিশোরগঞ্জে মাজারে যাওয়ার পথে পিকআপ উল্টে নিহত ২

প্রকাশিত: ০৪:০৩ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামের জিরোপয়েন্ট এলাকায় মাজারে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিকআপভ্যান উল্টে দুজন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও ১০ জন।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সকালে মিঠামইন ঘগড়া এলাকা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যাওয়ার পথে এই ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আরও ১০জন আহত হয়েছে।

নিহতরা হলেন- হাদিস মিয়া (৫০) ও নূর আলম (৪৫)। তাদের বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানা গেছে, শনিবার সকালে মিঠামইন ঘাগড়া এলাকা থেকে ১৫ সদস্যদের একটি দল পিকআপ ভ্যান করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকায় একটি মাজারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পথে অষ্টগ্রাম উপজেলার জিরোপয়েন্ট এলাকায় পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে বিদ্যুতের খুঁটিতে গিয়ে ধাক্কা লাগে। এসময় ওই পিকআপ ভ্যানের অনেকেই আহত হয়। পরে স্থানীয় লোকজন তাদের উদ্ধার করে অষ্টগ্রাম উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার হাদিস মিয়া ও নূর আলমকে মৃত ঘোষণা করেন।

অষ্টগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোয়েব খান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এই ঘটনায় হাদিস মিয়া ও নূর আলম নামে দুইজন মারা গেছে। আহতদের মধ্যে অষ্টগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঁচজন ও উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঁচজনকে কিশোরগঞ্জের শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

