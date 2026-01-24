মির্জা ফখরুল
এমন দেশ গড়বো যেখানে কেউ কারও ওপর অত্যাচার করতে পারবে না
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ক্ষমতায় গেলে আমরা স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবো। এমন একটি বাংলাদেশ গড়বো, যেখানে কেউ কারও ওপর অত্যাচার-নির্যাতন করতে পারবে না।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) দুপুরে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঠাকুরগাঁও-১ আসনের নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসেবে সদর উপজেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নের সোনাহার এলাকায় এক পথসভায় এসব কথা বলেন তিনি।
মির্জা ফখরুল বলেন, ক্ষমতায় গেলে রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দির সংস্কার করা হবে। পাশাপাশি যুব সমাজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, কৃষকদের হাতে কৃষি কার্ড ও মা-বোনদের হাতে ফ্যামিলি কার্ড তুলে দেওয়া হবে।
হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্দেশে তিনি বলেন, এই দেশ আপনাদের, এখানে ভয় বা শঙ্কার কোনো কারণ নেই। আপনারা নিশ্চিন্তে ভোট দেবেন, বিএনপি আপনাদের পাশে আছে, ছিল এবং ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও থাকবে।
তিনি আরও বলেন, আমরা শেখ হাসিনাকে বারবার বলেছিলাম, এভাবে অত্যাচার-নির্যাতন করলে একদিন পালানোর পথ খুঁজে পাবেন না। আজ তিনি পালিয়ে বেঁচে গেলেও যারা আওয়ামী লীগ করতেন, তারা তো এই দেশেরই মানুষ, তাদের বাড়িঘর এখানেই। ফলে এখন তারা ভয় ও শঙ্কার মধ্যে রয়েছে।
এসময় তিনি বিশেষভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্দেশে বলেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই। আপনাদের কেউ কোনো ক্ষতির শিকার হবেন না। বিএনপি কখনো আপনাদের ছেড়ে যায়নি, ভবিষ্যতেও যাবে না।
তিনি আরও বলেন, বর্তমানে নতুন একটি দল মাঠে এসেছে, কিন্তু তরুণ প্রজন্ম ভালো-মন্দ বিচার করতে জানে। তারা বোঝে কোন দল পরীক্ষিত ও জনগণের পাশে থাকে। আমরা বহুবার নির্বাচনে অংশ নিয়েছি, হেরেছি তবুও আপনাদের ছেড়ে যাইনি।
তিনি বলেন, আমি ১৯৯১ সাল থেকে রাজনীতি ও নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত, বহুবার পরাজিত হয়েছি, কিন্তু মানুষের পাশেই ছিলাম।
তানভীর হাসান তানু/এমএন/এমএস