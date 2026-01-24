  2. দেশজুড়ে

মামুনুল হক

জুলাই বিপ্লবের প্রধান কোনো নেতা ছিল না

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পিরোজপুর
প্রকাশিত: ০৪:১৩ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
জুলাই বিপ্লবের প্রধান কোনো নেতা ছিল না

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মামুনুল হক বলেন, জুলাই গণবিপ্লবের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আবার তার স্বাধীনতায় ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে। সেই জুলাই বিপ্লবের প্রধান কোনো নেতা ছিল না।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) পিরোজপুর-২ আসনে বাংলাদেশ জামাতে ইসলামের প্রার্থী শামীম সাঈদীর নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

মামুনুল হক বলেন, আমরা ইতিহাসের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমরা যে ঐক্য গড়েছি আমাদের সেই ঐক্যের অন্যতম প্রধান বুনিয়াদ হলো বাংলাদেশকে ভালোবাসা। আমাদের বুনিয়াদ হলো বাংলাদেশ থেকে দুর্বৃত্তপানা এবং গুন্ডামির রাজনীতি বন্ধ করা।

তিনি আরও বলন, বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা রক্ত দিয়ে প্রায় দের সহস্র মায়ের কোল খালি করে যে বিপ্লব এনে দিয়েছে সেই বিপ্লবকে আজ ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র ডানা বাধতে শুরু করে দিয়েছে। পরাজিত সব শক্তি জুলাই বিপ্লবের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

খেলাফত মজলিসের আমির বলেন, আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই এ কথা চিন্তা করে, যখন আমরা কিছু মানুষকে দেখি প্রকাশ্যে জুলাই বিপ্লবের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করার সৎ সাহস নেই। প্রকাশ্যে গণভোটের পক্ষে পক্ষে ক্যাম্পেইন করে অথচ আবার তলে তলে, কানে কানে গণভোটে না ভোট দেওয়ার জন্য ক্যাম্পেইন তৈরি করা হয়। আমরা জাতীয় রাজনীতিতে মুনাফিকি দেখতে চায় না। যদি কেউ গণভোটে না এর পক্ষে ক্যাম্পেইন করতে চায় অন্তত এতোটুকু সৎ মোনাফেক হন যে প্রকাশ্যেই ন্যায়ের পক্ষে কথা বলে।

নির্বাচনী জনসভায় অন্যান্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারি সেক্রেটারি মোয়াজ্জেম হোসেন হেলাল, পিরোজপুর-১ আসনের জামায়েত মনোনীত প্রার্থী মাসুদ সাঈদী, পিরোজপুর জেলা আমির তোফাজ্জল হোসেন ফরিদ, পিরোজপুর-৩ আসনের জামায়াত জোটের এন সি পি প্রার্থী শামীম হামিদি সহ জেলা জামায়াতের নেতাকর্মীরা।

মো. তরিকুল ইসলাম/এনএইচআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।