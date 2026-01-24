  2. খেলাধুলা

সাফ ফুটসাল

শেষ ম্যাচে নেপালের কাছে হার বাংলাদেশের

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:০৪ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
পাকিস্তানের বিপক্ষে হারের পরই সাফ ফুটসালের শিরোপার দৌড় থেকে ছিটকে পড়েছিল বাংলাদেশ। নেপালের বিপক্ষে শেষ ম্যাচ জিততে পারলে তিনের মধ্যে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করার সম্ভাবনা তৈরি হতো। তবে লাল-সবুজ জার্সিধারীরা পারেনি জয়ে ফিরতে। উল্টো ৪-১ গোলে হেরে নিচের দিকে থেকেই ৭ দলের টুর্নামেন্ট শেষ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

শনিবার থাইল্যান্ডে নিজেদের ষষ্ঠ ও শেষ ম্যাচে বাংলাদেশ সহজেই হার মানে নেপালের কাছে। প্রথমার্ধে ১-০ তে এগিয়ে থেকে নেপাল দ্বিতীয়ার্ধে গোল করে আরো তিনটি। ২-০ তে পিছিয়ে পড়ার পর বাংলাদেশ অধিনায়ক রাহবার ব্যবধান ২-১ করেছিলেন ৩৪ মিনিটে। তবে ম্যাচে আর ফিরতে পারেনি।

শেষ দিকে নেপাল আরো দুই গোল করে। ৩৫ ও ৩৭ মিনিটের করা গোলে নেপালের জয়ের ব্যবধান বেড়ে দাঁড়ায় ৪-১। ৬ ম্যাচে বাংলাদেশের পয়েন্ট ৭। চারে থাকা বাংলাদেশ আরেক ধাপ নিচে নেমে যাবে সন্ধ্যায় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ভারত জিতলে।

প্রথম সাফ ফুটসালে বাংলাদেশ ছেলে ও মেয়ে দুই বিভাগেই অংশ নেয়। ছেলেদের দল ব্যর্থতার পরিচয় দিলেও মেয়েরা শিরোপার দ্বারপ্রান্তে। রোববার মেয়েরা শেষ ম্যাচ খেলবে মালদ্বীপের বিপক্ষে। এক পয়েন্ট পেলেই সাবিনারা আরেকটি ইতিহাস গড়বে প্রথম সাফ ফুটসালের শিরোপা জিতে।

