সীতাকুণ্ডে আগুনে পুড়লো ১২ দোকান, কোটি টাকার ক্ষতি

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:৪৩ এএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
সীতাকুণ্ডে আগুনে পুড়ে গেছে ১২টি দোকান/ছবি-এম মাঈন উদ্দিন

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাত ৯টার দিকে উপজেলার ভাটিয়ারী ইউনিয়নের মাদামবিবির হাট সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আগুনে পুরাতন জাহাজের মালামাল বিক্রির একটি মার্কেটের অন্তত ১২টি দোকান সম্পূর্ণভাবে পুড়ে গেছে। এতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এক কোটি টাকার বেশি হতে পারে বলে দাবি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের।

স্থানীয়দের জানান, একটি দোকানে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ চলাকালে আগুন লাগে। অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন পাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিকদের মধ্যে রয়েছেন মো. নুরউদ্দিন, জাবেদ, সুমন ও ইব্রাহীমসহ আরও কয়েকজন। আগুনে দোকানগুলোর ভেতরে থাকা পুরাতন জাহাজের যন্ত্রাংশ, লোহালক্কড় ও অন্যান্য মালামাল পুড়ে যায়।

খবর পেয়ে কুমিরা ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের দুটি ইউনিট এবং চট্টগ্রাম শহরের বায়েজিদ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের তিনটি ইউনিটসহ মোট পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

রাত সাড়ে ১১টার দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। আগুন চলাকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এতে চরম ভোগান্তি পোহাতে হয় যাত্রীদের।

কুমিরা ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা আল মামুন জানান, অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ ও মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত শেষে নিশ্চিত হওয়া যাবে। প্রাথমিকভাবে ১০ থেকে ১২টি দোকান পুড়ে যাওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। এখন পর্যন্ত ছয়টি দোকান ও মালিকের নাম সংগ্রহ করা হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির চূড়ান্ত হিসাব নির্ধারণে আরও সময় লাগবে। এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।

