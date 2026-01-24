২১ বছর পর চট্টগ্রাম যাচ্ছেন তারেক রহমান, পলোগ্রাউন্ডে জনসভা কাল
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনি প্রচারণায় চট্টগ্রামে আসছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। দীর্ঘ ২১ বছর পর তার এই সফরকে কেন্দ্র করে বন্দরনগরী চট্টগ্রাম এখন উৎসবমুখর।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) নগরের ঐতিহাসিক পলোগ্রাউন্ড মাঠে তিনি প্রথম জনসভায় অংশ নেবেন।
জনসভাকে ঘিরে শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সকাল থেকেই পলোগ্রাউন্ড মাঠে চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি। নির্মাণ করা হচ্ছে বিশাল মঞ্চ, স্থাপন করা হয়েছে আধুনিক সাউন্ড সিস্টেম ও বিদ্যুৎসংযোগ। মাঠের ভেতরে চেয়ার বসানো, ব্যারিকেড স্থাপন এবং জনসমাগম নিয়ন্ত্রণে প্রবেশ ও প্রস্থান পথ নির্ধারণের কাজ তদারকি করছেন দায়িত্বপ্রাপ্তরা।
জনসভার স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্যবিধি বিবেচনায় অস্থায়ী শৌচাগার ও পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা হয়েছে।
মহাসমাবেশ ঘিরে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি)। জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষায় সিএমপি অধ্যাদেশ, ১৯৭৮-এর ২৯ ধারার ক্ষমতাবলে ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি মহানগর এলাকায় অস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য, ইট-পাথর বহন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
একই সঙ্গে অননুমোদিত ড্রোন উড্ডয়ন এবং রাষ্ট্রবিরোধী পোস্টার বা বস্তু প্রদর্শনের ওপরও কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
দলীয় সূত্র জানায়, রোববারের মহাসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেবেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। দুই দশকেরও বেশি সময় পর তার চট্টগ্রাম সফরকে কেন্দ্র করে নগর ও আশপাশের জেলাগুলোর নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গেছে। আয়োজকদের প্রত্যাশা, পলোগ্রাউন্ড মাঠে কয়েক লাখ মানুষের সমাগম হবে এবং শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে কর্মসূচি সম্পন্ন হবে।
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, মঞ্চের সামনে থাকবে নিরাপত্তাকর্মীরা। নিরাপত্তা তদারকির জন্য বিএনপির নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী ‘চেয়ারপারসন সিকিউরিটি ফোর্স’ (সিএসএফ) শনিবার রাতে চট্টগ্রামে পৌঁছাবে।
এরপর নারী ও গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য আলাদা স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। এর পরের অংশে সমাবেশে যোগ দেওয়া কর্মীরা থাকবেন।
ঘোষিত সফরসূচি অনুযায়ী, শনিবার সন্ধ্যায় আকাশপথে চট্টগ্রামে পৌঁছে রাতে সেখানে অবস্থান করবেন তারেক রহমান। রোববার বেলা সাড়ে ১১টায় পলোগ্রাউন্ড মাঠে জনসভায় বক্তব্য দেওয়ার পর বিকেলে চট্টগ্রাম ছাড়বেন তিনি।
এরপর বিকেল ৪টায় ফেনীর পাইলট স্কুল মাঠে, বিকেল সাড়ে ৫টায় কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম হাইস্কুল মাঠে এবং সন্ধ্যা ৭টায় সুয়াগাজীর ডিগবাজির মাঠে পর্যায়ক্রমে জনসভায় অংশ নেবেন। একই দিন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় দাউদকান্দির কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে আরেকটি সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন বিএনপি চেয়ারম্যান।
ঢাকায় ফেরার পথে রাত সাড়ে ১১টায় নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুর বালুর মাঠে শেষ জনসভায় অংশ নিয়ে গভীর রাতে গুলশানে নিজ বাসভবনে ফিরবেন তিনি।
সর্বশেষ ২০০৫ সালে চট্টগ্রামে এসেছিলেন তারেক রহমান। তখন তিনি দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ছিলেন। সেই সফরের পর দীর্ঘ সময় তিনি দেশের বাইরে অবস্থান করেন। চলতি বছরের জানুয়ারিতে বিএনপির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এই সফর তার রাজনৈতিক ভূমিকার নতুন অধ্যায়ের সূচনা হিসেবে দেখছেন দলীয় নেতারা।
