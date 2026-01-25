  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুরে বিএনপির তিন নেতাকে দল থেকে বহিস্কার

প্রকাশিত: ১২:৫২ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির তিন নেতাকে দল থেকে বহিস্কার করা হয়েছে।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) দুপুরে ফরিদপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সৈয়দ মোদাররেস আলী ইছা ও সদস্য সচিব এ কে এম কিবরিয়া স্বপন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বহিস্কৃত তিন নেতা হলেন, পৌর বিএনপির সহসভাপতি খুশবুর রহমান খোকন, রেজাউল করিম রেজা ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম সুজা।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় শৃঙ্খলা বিরোধী অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় আপনাদের আলফাডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সব পদ থেকে বহিস্কার করা হলো। উক্ত সিদ্ধান্ত ২৫ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে। বিএনপির সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের বহিস্কৃতদের সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশনা দেওয়া হলো।

জেলা বিএনপির সদস্য সচিব এ কে এম কিবরিয়া স্বপন জাগো নিউজকে বলেন, ওই তিন নেতার বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলা বিরোধী অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় বহিস্কার করা হয়েছে।

