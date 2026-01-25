ফেনী
তারেক রহমানের জনসভাস্থলে জড়ো হচ্ছেন কয়েক জেলার নেতাকর্মী
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ফেনীর নির্বাচনি জনসভায় জড়ো হচ্ছেন নেতাকর্মীরা। রোববার (২৫ জানুয়ারি) সকাল থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে জনসভাস্থলে আসছেন তারা। ফেনী ছাড়াও দলীয় প্রধানের এ জনসভায় নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলার নেতাকর্মীরাও জড়ো হচ্ছেন।
রোববার বিকেল ৪টায় ফেনী সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এ জনসভায় বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রধান অতিথির বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে।
দুপুর ১২টায় সরেজমিনে দেখা যায়, জনসভাস্থলে প্রবেশে ফেনী সরকারি কলেজ ফটকে তল্লাশি করছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। ফেনী ছাড়া নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলা থেকে বাস, মাইক্রোসহ বিভিন্ন যান ব্যবহার করে আসা নেতাকর্মীরা শহরের প্রবেশমুখে এসে মিছিল নিয়ে সমাবেশস্থলে প্রবেশ করছেন। নেতাকর্মীদের অনেকের হাতে তাদের দলীয় প্রতীক ধানের শীষ শোভা পাচ্ছে। আবার দলীয় মনোগ্রাম সম্বলিত টি-শার্ট, পাঞ্জাবি, মাফলার পরে এসেছেন বহু নেতাকর্মী।
নোয়াখালীর চাটখিল থেকে আসা হাবিবুর রহমান বলেন, আমরা বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে রাজনীতি করেছি। সেই স্মৃতি জড়িয়ে এখন তারেক রহমানের সঙ্গে কাজ করব। কিছুটা কষ্ট হলেও দলীয় প্রধানকে দেখার এ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইনি।
শফিকুল ইসলাম নামে আরেকজন বলেন, আমরা মামার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর এখন তারেক রহমানই আমাদের স্মৃতি বহন করছে। আজকের জনসভা জনসমুদ্রে রূপ নিবে।
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও ফেনী-২ আসনে দলীয় প্রার্থী অধ্যাপক জয়নাল আবেদিন বলেন, তারেক রহমানকে মর্যাদার সঙ্গে বরণ করা হবে। বেগম জিয়ার জেলার মাটিতে বিএনপির মানুষের শক্তি বিশ্ববাসীকে দেখানো হবে। এমন সমাবেশ হবে যেন সবাই ধানের শীষে ভোট দেয়। প্রত্যেক অঙ্গ সংগঠন স্লোগানের মাধ্যমে ফেনীকে উত্তাল করবে। এই জনসভার মধ্য দিয়ে ১২ ফেব্রুয়ারির ভোটের মাঠের অনেক কিছু নির্ধারিত হয়ে যাবে।
এদিকে জনসভা ঘিরে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। জনসভার মঞ্চসহ পুরো এলাকাকে তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ভাগ করা হয়েছে- রেড জোন, ইয়েলো জোন ও গ্রিন জোন।
প্রায় দুই দশক সময় পর সদ্য প্রয়াত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার স্মৃতিবিজড়িত পৈতৃক ভিটা ফেনীর জনপদে তারেক রহমানের আগমন ঘিরে স্থানীয় বিএনপির রাজনীতিতে যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা। ফেনী সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠের পাশের ভবনে সাঁটানো হয়েছে তারেক রহমানের ছবি সম্বলিত ব্যানার-ফেস্টুন। বিপুল জনসমাগমের কথা মাথায় রেখে শহরজুড়ে অন্তত ১০টি পয়েন্টে বসানো হয়েছে বড় পর্দা।
বৃহত্তর নোয়াখালীর তিন জেলার বিভিন্ন সংসদীয় আসনের ধানের শীষের প্রার্থীদের এ জনসভায় পরিচয় করিয়ে দেবেন দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এ ছাড়া ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট ফেনীতে অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার ও আহতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা রয়েছে তার।
এ সফরে দুপুরে চট্টগ্রাম নগরীর ঐতিহাসিক পলোগ্রাউন্ড মাঠে নির্বাচনি মহাসমাবেশে অংশ নিয়েছেন তারেক রহমান। ফেনীর জনসভা শেষ করে কুমিল্লার বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনি জনসভায় তার যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। রাতে ঢাকায় ফেরার পথে নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুরে সর্বশেষ জনসভায় অংশ নেবেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/এমএন