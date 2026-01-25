খালেদা জিয়া-তারেক রহমানকে নিয়ে দিলরুবা খানের ভিন্নধর্মী আয়োজন

খালেদা জিয়া-তারেক রহমানকে নিয়ে দিলরুবা খানের ভিন্নধর্মী আয়োজন
গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী পুঁথি গান ও কিচ্ছা পরিবেশনের মাধ্যমে ভিন্নধর্মী এক সংগীত আয়োজন নিয়ে হাজির হয়েছেন সংগীতশিল্পী দিলরুবা খান। এবার তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া এবং তার বড় ছেলে তারেক রহমানকে নিয়ে গেয়েছেন একটি পুঁথি ও একটি কিচ্ছা।
নিজের ফেসবুক স্ট্যাটাসে বিষয়টি জানান ‘গাপল মন’ খ্যাত জনপ্রিয় এই শিল্পী। সেখানে তিনি লিখেছেন, শৈশবে গ্রামবাংলার বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পুঁথি গান, কিচ্ছা ও গীতের যে সুরেলা পরিবেশনা শোনা যেত, আধুনিকতার চাপে সেই ধারাগুলো আজ অনেকটাই বিলুপ্তপ্রায়। সেই হারিয়ে যেতে বসা লোকঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতেই তার এই প্রয়াস।
দিলরুবা খানের ভাষ্য, ঐতিহ্যবাহী পুঁথির ছন্দ এবং কিচ্ছার বর্ণনাভঙ্গিতে তিনি খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের জীবন ও রাজনৈতিক সংগ্রামের কিছু দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তার মতে, এটি কেবল ব্যক্তিকেন্দ্রিক কাজ নয়, বরং লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ।
তিনি আশা প্রকাশ করেন, গ্রামবাংলার চিরচেনা এই শৈল্পিক উপস্থাপনা শ্রোতাদের হৃদয়ে জায়গা করে নেবে এবং দেশের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি রক্ষায় আগ্রহ সৃষ্টি করবে।
শিল্পী জানিয়েছেন, আজ (২৫ জানুয়ারি) ও আগামীকাল (২৬ জানুয়ারি) পর্যায়ক্রমে পুঁথি ও কিচ্ছা দুটি তার ইউটিউব চ্যানেল ‘Dilruba Khan Official’–এ প্রকাশ করা হবে।
শিল্পী আবদুল আলীমের গান গেয়ে গানের জগতে যাত্রা শুরু দিলরুবা খানের। তার বাবা সৈয়দ হামিদুর রহমান রাজশাহী ও রংপুর বেতারের শিল্পী হলেও তিনি চাননি তার মেয়ে গান করুক। তবুও গানের প্রতি প্রবল আকর্ষণ আর নিজস্ব প্রতিভার কল্যাণে লোকগানে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন দিলরুবা।
দিলরুবা খানের গাওয়া ‘দুই ভূবনের দুই বাসিন্দা, বন্ধু চিরকাল’ গানটি গাওয়ার পর তাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৯৯১ সালে তার গাওয়া ‘পাগল মন’ এতটাই জনপ্রিয়তা পায় যে, তার নামই হয়ে যায় ‘পাগল মন দিলরুবা’। সংগীতের প্রতি ভালোবাসা, সুরের মায়া তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এক শ্রুতিমাধুর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে। দিলরুবা খান চলচ্চিত্রের গানেও কণ্ঠদিয়ে প্রশংসিত হয়েছেন।
এমএমএফ