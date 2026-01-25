  2. রাজনীতি

নেতাকর্মীদের তারেক রহমান

তাহাজ্জুদের পর কেন্দ্রে ফজরের নামাজ পড়ে ভোটের লাইনে দাঁড়াতে হবে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫৪ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
তাহাজ্জুদের পর কেন্দ্রে ফজরের নামাজ পড়ে ভোটের লাইনে দাঁড়াতে হবে
রোববার দুপুরে চট্টগ্রামের পলোগ্রাউন্ড মাঠে নির্বাচনি জনসভায় ভাষণ দেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান/ছবি: জাগো নিউজ

ভোটের অধিকার রক্ষায় নেতাকর্মীদের ভোটের দিন ভোর থেকে ভোটকেন্দ্রে অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

তিনি বলেছেন, তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করে নিজ নিজ ভোটকেন্দ্রের সামনে গিয়ে ফজরের নামাজ পড়তে হবে এবং সেখান থেকেই ভোট দেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়াতে হবে।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) দুপুরে চট্টগ্রাম নগরের পলোগ্রাউন্ড মাঠে বিএনপির নির্বাচনি সমাবেশে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।

সমাবেশে উপস্থিত জনতার সঙ্গে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় কুশল বিনিময় করে বক্তব্য শুরু করেন তারেক রহমান। এরপর তিনি বলেন, ভোট ও গণতন্ত্রকে কেন্দ্র করে নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। গত দেড় দশকে যেভাবে মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, একই কৌশলে আবারও ভোটের অধিকার হরণের চেষ্টা চলছে।

তারেক রহমান বলেন, মানুষের ভোটের অধিকার, মতপ্রকাশের অধিকার এবং স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার অধিকার যেন আর কেউ কেড়ে নিতে না পারে সেজন্য সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও দুর্নীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিএনপি সরকার গঠন করতে পারলে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়াই হবে অগ্রাধিকার। অপরাধী যে দলেরই হোক না কেন, তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, অতীতে বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে দলীয় পরিচয় বিবেচনা না করেই অপরাধ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আগামীতেও একই নীতি অনুসরণ করা হবে।

চট্টগ্রামকে দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে তারেক রহমান বলেন, এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের অর্থনীতিতে গতি আসবে। বিএনপি সরকার গঠন করলে খালেদা জিয়ার নেওয়া এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কার, গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে এক লাখ হেলথ ওয়ার্কার নিয়োগ, দেশজুড়ে খাল খনন কর্মসূচি এবং ইপিজেড সম্প্রসারণের মাধ্যমে তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো হবে।

বক্তব্যের একপর্যায়ে তিনি বলেন, সমতল ও পাহাড় সব জনগোষ্ঠীকে নিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চায় বিএনপি। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে সঙ্গে নিয়েই এই দেশ এগিয়ে যাবে।

সমাবেশে চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক এরশাদ উল্লাহর সভাপতিত্বে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমদসহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা বক্তব্য দেন। পরে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পার্বত্য অঞ্চলের ২৩টি সংসদীয় আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন তারেক রহমান।

এমআরএএইচ/এমকেআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।