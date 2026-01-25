রাজশাহীতে তারেক রহমানের সমাবেশের তারিখ পরিবর্তন
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের রাজশাহী সফরের তারিখ পরিবর্তন হয়েছে। একদিন পিছিয়ে দীর্ঘ দুই যুগ পর আগামী ২৯ জানুয়ারি তিনি রাজশাহী আসবেন। এরপর ঐতিহ্যবাহী মাদরাসা মাঠে সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাজশাহী মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান রিটন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, রাজশাহী জেলা, মহানগর, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের নেতাকর্মীরা সমাবেশের প্রস্তুতি নিয়েছেন। সমাবেশটি রাজশাহীর রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণীয় হিসেবে থাকবে। আশা করা হচ্ছে, তিনটি জেলা থেকে ৩০ থেকে ৪০ লাখ মানুষ উপস্থিত হবে।
তিনি আরও জানান, সমাবেশের পরে তিনি নাটোর ও নওগাঁয়ে আরও কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। রাজশাহী আসনের সাবেক এমপি এবং স্থানীয় নেতাদেরও সমাবেশের প্রস্তুতি নিয়ে মিটিং করছেন। এতে জেলা, মহানগর ও উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে ২০০৪ সালে তিনি রাজশাহী সফরে করেন।
সাখাওয়াত হোসেন/এএইচ/এমএস