১২ ফেব্রুয়ারি হবে চাঁদাবাজদের শেষ দিন: নাহিদ ইসলাম

১২ ফেব্রুয়ারি হবে চাঁদাবাজদের শেষ দিন: নাহিদ ইসলাম
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে চাঁদাবাজ, দখলবাজ ও সন্ত্রাসের রাজনীতির অবসান ঘটবে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা-১১ আসনে দশ দলীয় ঐক্যর প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম।
তিনি বলেন, শাপলা কলির কর্মী-সমর্থকদের ভয়-ভীতি দেখানো হচ্ছে। সব জায়গায় ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টির অপচেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু মানুষ এখন ভয় পায় না। তারা সচেতন। কারও ভয়-ভীতিতে তারা দমে যাবে না। ১২ তারিখ সারাদিন সবাই শাপলা কলি মার্কায় ভোট দেবেন। আর ১২ ফেব্রুয়ারির হবে চাঁদাবাজ, দখলবাজ ও সন্ত্রাসের শেষ দিন।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) নিজ নির্বাচনি এলাকার বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় গণসংযোগকালে এ কথা বলেন তিনি। এদিন বিকলে বিকেল ৩টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত পদরদিয়া পশ্চিম, তালতলা পুকুরপাড়, সাতারকুল উত্তরপাড়া, ইউআইইউ-এর আশপাশ এবং আস্কারটেক-ভুঁইয়াপাড়ায় প্রচার-প্রচারণা চালান নাহিদ ইসলাম।
ভোটারদের নির্বিঘ্নে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে নাহিদ ইসলাম বলেন, যাকেই ভোট দেবেন, বিবেচনা করে দেবেন। কারণ এবারের নির্বাচন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও ভাগ্য নির্ধারণ করবে। আগামীর নতুন বাংলাদেশ গড়তে শাপলা কলি ও ‘হ্যাঁ’-তে ভোট দিতে হবে।
তিনি বলেন, কোনো প্রলোভন, সুবিধা কিংবা মিথ্যা আশ্বাসে ভোট না দেওয়ার জন্য ভোটারদের সতর্ক থাকতে হবে। চিন্তা-ভাবনা করে যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিন, যিনি সত্যিকার অর্থেই এলাকার ও দেশের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম।
শাপলা কলি মার্কায় ভোট চেয়ে নাহিদ বলেন, আমাদের বিজয়ী করুন। এলাকার সব রকম সমস্যা সমাধান করা হবে। এলাকায় চাঁদাবাজি-মাদক থাকবে না। কারও ভয়ে ভীত হবেন না। গ্যাস-পানির সংকট নিরসন করা হবে।
পদরদিয়া পশ্চিমের কেন্দ্রীয় মসজিদে আসর, পুকুরপাড়া মসজিদে মাগরিব এবং মাগারদিয়া জামে মসজিদে এশার নামাজ আদায় করেন এবং মুসল্লি ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।
এদিন নাহিদ ইসলাম এ এলাকার কয়েকটি পোশাক কারখানায় যান। সেখানে পোশাকশ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের সমস্যাগুলো শোনেন এবং নির্বাচিত হলে তা পূরণের আশ্বাস দেন।
নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা ও গণসংযোগকালে নাহিদ ইসলামের সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় জামায়াতে ইসলামী, এনসিপিসহ দশ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের নেতাকর্মীরা।
এএএইচ/কেএইচকে