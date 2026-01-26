আজ মুক্তি মিলছে না সাদ্দামের, জামিনের চিঠি যশোর কারাগারে আসেনি
স্ত্রী ও ৯ মাস বয়সী সন্তানকে হারানো বাগেরহাট সদর উপজেলা ছাত্রলীগের (নিষিদ্ধ সংগঠন) সভাপতি জুয়েল হাসান সাদ্দামকে ছয় মাসের জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বিচারপতি জে বি এম হাসান ও বিচারপতি আজিজ আহমেদ ভূঞার সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই আদেশ দেন।
তবে আদেশের চিঠি কারাগারে না আসায় আজ মুক্তি মিলছে না সাদ্দামের। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুর নাগাদ মুক্তির আশা করছে কারা কর্তৃপক্ষ।
যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার আবিদ আহম্মেদ বলেন, ‘আমরা শুনেছি সাদ্দামের জামিন হয়েছে। তবে আদালতের কোনো নথি আমাদের কাছে আসেনি। আজ না আসার সম্ভাবনাই বেশি। কাল (মঙ্গলবার) দুপুর নাগাদ জামিন হতে পারে বলে ধারণা করছি।’
সাদ্দামের ভাই প্রকৌশলী শহিদুল ইসলাম ফোনে বলেন, ‘ছয় মাসের জামিন হয়েছে। সাদ্দামের আইনজীবী আমাদের জানিয়েছে। তবে এখন জামিন দিয়ে কী লাভ! জামিন নিয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই আমাদের।’
ক্ষোভের স্বরে তিনি বলেন, ‘বাগেরহাটে একবার জামিন দিয়েও সাদ্দামকে জেলগেট থেকে আবারও আটক করে পুলিশ। তার জামিন দিয়ে আর কী হবে! সে তো আর তার সন্তান স্ত্রীকে পাবে না। সে তো সন্ত্রাসী না। এমন তো না যে, বাগেরহাটে জুলাই আন্দোলনে বড় কোনো সহিংসতা হয়েছে। সে যে মামলায় আটক হয়, সে ওই ঘটনায় জড়িতও না।’
তবে সাদ্দামের এই জামিন নিয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের ধন্যবাদ জানান শহিদুল। তিনি বলেন, এই পরিস্থিতিতে গণমাধ্যম পাশে ছিল বলেই তার জামিন হয়েছে।
আদালতে সাদ্দামের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী সাঈদ আহমেদ রাজা। শুনানি শেষে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, “মানবিক দিক বিবেচনা করে আদালত তাকে জামিন দিয়েছেন।’
বর্তমানে একাধিক মামলায় কারাগারে বন্দি সাদ্দাম। এর আগে গত ২৪ জানুয়ারি প্যারোলে মুক্তি না পাওয়ায় সাদ্দামের মৃত স্ত্রী ও সন্তানের মরদেহ অ্যাম্বুলেন্সে করে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের গেটে নিয়ে যাওয়া হয়। কারা কর্তৃপক্ষের মানবিক অনুমতিতে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে জেলগেটের ভেতরে মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য সাদ্দামকে তার স্ত্রী কানিজ স্বর্ণালী ও ৯ মাস বয়সী শিশু সন্তান নাজিমের মরদেহ দেখার সুযোগ দেওয়া হয়।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) দুপুরে বাগেরহাটের বেখেডাঙ্গা গ্রামে সাদ্দামের নিজ বাড়ি থেকে তার স্ত্রী স্বর্ণালীর ঝুলন্ত মরদেহ এবং পাশে ৯ মাস বয়সী শিশুপুত্র নাজিমের নিথর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশের ধারণা, বিষণ্নতা থেকে সন্তানকে হত্যার পর স্বর্ণালী আত্মহত্যা করেছেন।
সাদ্দামকে প্যারোলে মুক্তি না দিয়ে জেলগেটে মরদেহ দেখানোর বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গোপালগঞ্জ থেকে গ্রেফতার হন জুয়েল হাসান সাদ্দাম। এরপর থেকেই তিনি যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি ছিলেন।
