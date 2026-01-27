শুক্রবার নোয়াখালী যাচ্ছেন জামায়াত আমির

শুক্রবার নোয়াখালী যাচ্ছেন জামায়াত আমির
জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান নোয়াখালী সফরে যাচ্ছেন শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি)। এ উপলক্ষে জেলা জামায়াত বিশাল জনসভার আয়োজন করেছে।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) রাতে জেলা জামায়াতের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বক্তব্য রাখেন, নোয়াখালী-৪ আসনে ১১ দলীয় জোটের এমপি প্রার্থী ও জামায়াতের জেলা আমির মো. ইসহাক খন্দকার।
তিনি বলেন, জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান নির্বাচনি সফরে নোয়াখালী আসছেন শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি)। ওইদিন সকাল ১০টায় ফেনীতে জনসভা করে বেলা সাড়ে ১১টায় তিনি নোয়াখালী জিলা স্কুল মাঠে বিশাল জনসভায় ভাষণ দেবেন।
ইসহাক খন্দকার আরও বলেন, নোয়াখালীর জনসভায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হবে। আমরা জনসভায় আসতে দলীয় ও সাধারণ জনগণকে দাওয়াত দিয়েছি। অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সভাটি শেষ করতে সবার সহযোগিতা কামনা করছি।
এসময় জেলা জামায়াতের প্রচার সম্পাদক ও সাবেক জেলা আমির ডা. বোরহান উদ্দিন, শহর জামায়াতের আমির মাওলানা ইউসুফ, সেক্রেটারি মোহাম্মদ মায়াজ, সদর উপজেলা সেক্রেটারি মোহাম্মদ মিরাজ, ছাত্রশিবিরের শহর সভাপতি হাবিবুর রহমান আরমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
