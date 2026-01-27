স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রচারণা, প্রতিবন্ধীকে পেটালেন বিএনপি কর্মীরা

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৯:৩৬ এএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
নওগাঁয় স্বতন্ত্র প্রার্থীর লিফলেট বিতরণ করায় এক প্রতিবন্ধী যুবককে মারধরের অভিযোগ উঠেছে নওগাঁ-৬ (আত্রাই-রানীনগর) আসনের বিএনপি প্রার্থীর শেখ রেজাউল ইসলাম রেজুর কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বিকেলে রানীনগর উপজেলার পাকুরিয়া খেলার মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

মারধরের শিকার ওই প্রতিবন্ধী যুবকের নাম তানসেন। তিনি পাকুরিয়া একডালা গ্রামের আনোয়ারের ছেলে। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

প্রতিবন্ধী যুবক তানসেন অভিযোগ করে বলেন, আমি সাবেক মন্ত্রী আলমগীর কবিরের মোটরসাইকেল মার্কার লিফলেট বিতরণ করছিলাম। এসময় পাকুরিয়া খেলার মাঠে আমাকে দেখতে পেয়ে রানীনগর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোসারব হোসেনের ভাগনে লিটন কোনো কিছু জিজ্ঞেস না করেই আলমগীর কবিরের দালাল আখ্যা দিয়ে মারধর শুরু করে। পরে মোসারবের ভাগনে লিটনের সঙ্গে থাকা আরও ৫-৭ জন আমাকে মারধর শুরু করেন। এসময় আমি তাদেরকে প্রতিবন্ধী মানুষ বলার পরও তারা আমার কোনো কথাই শুনেনি।

আমাকে বেধড়ক কিলঘুষি ও মাথায় মারধর করেন। পরে স্থানীয়রা এগিয়ে এলে তারা চলে যায়। স্থানীয়দের সহযোগিতায় আমি হাসপাতালে আছি।

প্রতিবন্ধী ওই যুবক বলেন, নাগরিক হিসেবে আমি যে কাউকে ভোট দিতেই পারি। তাই বলে তারা আমাকে মারবে? আমি এই ঘটনার বিচার চাই।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত লিটন বলেন, একটি খেলার অনুষ্ঠানে আমাদের দাওয়াত ছিল। সেই দাওয়াতে আমরা মাইকে কথা বলছিলাম। এসময় সে মাইকিংয়ের লাইন খুলে দেয়। পরবর্তীতে আমরা চলে আসতে গেলে সে রাস্তায় বাধা দেয়। এসময় কয়েকজন তাকে চড়-থাপ্পড় দেয়। তবে আমি তাকে কিছু তাকে বলিনি।

