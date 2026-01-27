কক্সবাজারে সোয়া ছয় লাখ ইয়াবাসহ দুই কারবারি গ্রেফতার

কক্সবাজারে সোয়া ছয় লাখ ইয়াবাসহ দুই কারবারি গ্রেফতার
কক্সবাজার সদরে ছয় লাখ ৩০ হাজার পিস ইয়াবা ও ১০ কেজি হেরোইন সদৃশ মাদকদ্রব্যসহ দুজন মাদক চোরাকারবারীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সকালে সদর পৌরসভার উত্তর নুনিয়ার ছড়ার প্যারাবন সংলগ্ন সমুদ্র তীর হতে র্যাব-১৫ কক্সবাজার সদর সিপিসির সদস্যরা তাদের আটক করে।
র্যাব-১৫ কক্সবাজারের মিডিয়া সমন্বয়ক সহকারী পুলিশ সুপার আ ম ফারুক সোমবার বিকেলে কক্সবাজার সিপিসিতে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।
গ্রেফতাররা হলেন- কক্সবাজারের চকরিয়ার চরণদ্বীপ এলাকার মৃত হোসেন আহমেদের ছেলে মো. ইসমাইল (৪৩) ও উখিয়ার পালংখালীর বালুখালীর থাইংখালীর মৃত সাবের আহমেদের ছেলে নজরুল ইসলাম (৪২)।
এএসপি আ ম ফারুক বলেন, র্যাব-১৫, কক্সবাজারের একটি দল গোপন তথ্যে জানতে পারে, কুখ্যাত মাদক কারবারী ইসমাইল ও নজরুল, তাদের মাদক সিন্ডিকেট দিয়ে মাদকের একটি বিশাল চালান গোপনে কক্সবাজার পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর নুনিয়ার ছড়া এলাকায় প্যারাবন সংলগ্ন সমূদ্রতীরে লুকিয়ে রেখেছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে সোমবার সকাল সাড়ে ৬টায় র্যাব-১৫ এর একটি চৌকস আভিযানিক দল উক্ত প্যারাবন সংলগ্ন সমূদ্রতীর এলাকায় অভিযান চালায়। র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা কালে র্যাব সদস্যগণ দুইজন মাদক কারবারিকে আটক করতে সক্ষম হয়।
তিনি আরও জানান, আটক কারবারিদের জিজ্ঞাসাবাদে তারা সমুদ্রতীরের বালির নিচে লুকানো অবস্থায় চারটি প্লাস্টিকের বস্তা বের করে দেয়। এতে ছয় লাখ ৩০ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ১০ কেজি হিরোইন সদৃশ মাদকদ্রব্য পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
মিডিয়া কর্মকর্তা এএসপি আ ম ফারুক বলেন, র্যাব-১৫ দায়িত্বাধীন এলাকার বিভিন্ন স্থানে গোয়েন্দা নজরদারিতে প্রতিনিয়তই মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে সমাজের নানাবিধ অপরাধ দমনে নিরলসভাবে কাজ করছে। এরই ধারায় ২০২৫ সালে র্যাব-১৫ কর্তৃক ৫৮ লাখ ১৭ হাজার ২৮৪ পিস ইয়াবা উদ্ধার হয়। আর চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি একলাখ পিস ও ১২ জানুয়ারি একলাখ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার (২৬ জানুয়ারি) ৬ লাখ ৩০ হাজার ইয়াবা জব্দ হয়।
সায়ীদ আলমগীর/এমএন/এমএস