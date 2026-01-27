দাদির হাতের ম্যারা পিঠা বানাবেন যেভাবে
শীত এলেই গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে ভেসে আসে পিঠার মিষ্টি ঘ্রাণ, আর সেই স্মৃতির কেন্দ্রে থাকে দাদির হাতের ম্যারা পিঠা। চালের গুঁড়া, নারকেল আর গুড়ের সহজ মেলবন্ধনে তৈরি এই পিঠার স্বাদে আছে যত্ন, অভিজ্ঞতা আর ভালোবাসার ছোঁয়া। আধুনিক রান্নাঘরের ঝামেলা নয়, একেবারে ঘরোয়া উপায়ে কীভাবে দাদির মতো করে ঝরঝরে আর নরম ম্যারা পিঠা বানানো যায় সেই সহজ পদ্ধতিই তুলে ধরা হলো এই রেসিপিতে।
উপকরণ
- চালের গুঁড়া দুই কাপ
- পানি প্রায় দেড় থেকে ২ কাপ
- নারকেল কোরা এক কাপ
- লবণ স্বাদমতো
যেভাবে তৈরি করবেন
প্রথমেই একটি কড়াইয়ে চালের গুঁড়া টেলে নিন। এবার অন্য একটি পাতিলে পানি ফুটান। এরপর একটি বড় হাঁড়ি বা গামলায় টালা গুঁড়া নিয়ে তাতে লবণ ও নারকেল মেশান। এবার তাতে অল্প করে গরম পানি দিয়ে মণ্ডের মতো করে নিতে হবে। এটা রুটির মণ্ডের একটু চেয়ে নরম হবে। এবার মণ্ড থেকে অল্প অল্প অংশ নিয়ে দুই হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দুই পাশ চোখা করে বানিয়ে নিন। অথবা আপনার পছন্দ মতো আকারেও বানাতে পারেন।
অন্যদিকে একটি বড় হাঁড়িতে পানি ফুটতে দিতে হবে। হাঁড়ির ওপরে একটি ঝাঁঝড়ি দিয়ে তেল ব্রাশ করে নিন। এবার বানিয়ে রাখা পিঠাগুলো দিয়ে ঢাকনা দিয়ে মাঝারি আঁচে ভাপিয়ে নিন মিনিট পাঁচেক। এরপর ঢাকনা খুলে টুথপিক দিয়ে খুঁচিয়ে দেখুন। শুকনাভাবে বের হয়ে এলে বুঝবেন হয়ে গেছে। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো মজাদার ম্যারা পিঠা। এবার পরিবেশন করুন ঝোলা গুড়, ভর্তা কিংবা মাংস দিয়ে।
জেএস/