  2. লাইফস্টাইল

দাদির হাতের ম্যারা পিঠা বানাবেন যেভাবে

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:১৫ এএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
দাদির হাতের ম্যারা পিঠা বানাবেন যেভাবে
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

শীত এলেই গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে ভেসে আসে পিঠার মিষ্টি ঘ্রাণ, আর সেই স্মৃতির কেন্দ্রে থাকে দাদির হাতের ম্যারা পিঠা। চালের গুঁড়া, নারকেল আর গুড়ের সহজ মেলবন্ধনে তৈরি এই পিঠার স্বাদে আছে যত্ন, অভিজ্ঞতা আর ভালোবাসার ছোঁয়া। আধুনিক রান্নাঘরের ঝামেলা নয়, একেবারে ঘরোয়া উপায়ে কীভাবে দাদির মতো করে ঝরঝরে আর নরম ম্যারা পিঠা বানানো যায় সেই সহজ পদ্ধতিই তুলে ধরা হলো এই রেসিপিতে।

উপকরণ

  • চালের গুঁড়া দুই কাপ
  • পানি প্রায় দেড় থেকে ২ কাপ
  • নারকেল কোরা এক কাপ
  • লবণ স্বাদমতো

আরও পড়ুন: 

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমেই একটি কড়াইয়ে চালের গুঁড়া টেলে নিন। এবার অন্য একটি পাতিলে পানি ফুটান। এরপর একটি বড় হাঁড়ি বা গামলায় টালা গুঁড়া নিয়ে তাতে লবণ ও নারকেল মেশান। এবার তাতে অল্প করে গরম পানি দিয়ে মণ্ডের মতো করে নিতে হবে। এটা রুটির মণ্ডের একটু চেয়ে নরম হবে। এবার মণ্ড থেকে অল্প অল্প অংশ নিয়ে দুই হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দুই পাশ চোখা করে বানিয়ে নিন। অথবা আপনার পছন্দ মতো আকারেও বানাতে পারেন।

অন্যদিকে একটি বড় হাঁড়িতে পানি ফুটতে দিতে হবে। হাঁড়ির ওপরে একটি ঝাঁঝড়ি দিয়ে তেল ব্রাশ করে নিন। এবার বানিয়ে রাখা পিঠাগুলো দিয়ে ঢাকনা দিয়ে মাঝারি আঁচে ভাপিয়ে নিন মিনিট পাঁচেক। এরপর ঢাকনা খুলে টুথপিক দিয়ে খুঁচিয়ে দেখুন। শুকনাভাবে বের হয়ে এলে বুঝবেন হয়ে গেছে। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো মজাদার ম্যারা পিঠা। এবার পরিবেশন করুন ঝোলা গুড়, ভর্তা কিংবা মাংস দিয়ে।

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

চায়ের সঙ্গে উপভোগ করুন চাপটি পিঠা

চায়ের সঙ্গে উপভোগ করুন চাপটি পিঠা

বাড়িতেই তৈরি করুন সুস্বাদু ক্যারামেল ক্ষীর

বাড়িতেই তৈরি করুন সুস্বাদু ক্যারামেল ক্ষীর

রসুনেই বদলে যাবে গাজরের স্বাদ, রইলো রেসিপি

রসুনেই বদলে যাবে গাজরের স্বাদ, রইলো রেসিপি

ছুটির দিনে ঘরোয়া আয়োজনে ভাপা ইলিশ

ছুটির দিনে ঘরোয়া আয়োজনে ভাপা ইলিশ

মাংস ছাড়াই রাঁধুন রাজকীয় স্বাদের ফুলকপি কিমা

মাংস ছাড়াই রাঁধুন রাজকীয় স্বাদের ফুলকপি কিমা

ঘরেই বানিয়ে নিন বারবিকিউ সস

ঘরেই বানিয়ে নিন বারবিকিউ সস