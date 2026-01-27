  2. দেশজুড়ে

জামায়াত ক্ষমতায় এলে হিন্দুদের জামাই আদরে রাখবে: কৃষ্ণ নন্দী

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি খুলনা
প্রকাশিত: ০৫:১৯ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
জামায়াত ক্ষমতায় এলে হিন্দুদের জামাই আদরে রাখবে: কৃষ্ণ নন্দী

খুলনা-১ আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী কৃষ্ণ নন্দী বলেছেন, হিন্দুদের বলা হয়- জামায়াত ক্ষমতায় এলে হিন্দুরা এ দেশে থাকতে পারবে না। কিন্তু আমি বলতে চাই, জামায়াত ক্ষমতায় এলে হিন্দুদের এ দেশে জামাই আদরে রাখবে।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেলে খুলনা সার্কিট হাউজ ময়দানে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনি জনসভায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

কৃষ্ণ নন্দী বলেন, জামায়াত টাকা দিয়ে ভোট কেনে না। টাকা দিয়ে গরু, ছাগল বিক্রি হয়। একটি দল বস্তার মুখ খুলে দিয়েছে। আপনারা টাকায় ভোট বিক্রি করবেন না।

এসময় জামায়াতে ইসলামী খুলনা জেলা ও মহানগর শাখা আয়োজিত নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় আমির ডা. শফিকুর রহমান।

আরিফুর রহমান/এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।