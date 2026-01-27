কয়েক লাখ ভোটের ব্যবধানে জেতার আশা হান্নান মাসউদের

কয়েক লাখ ভোটের ব্যবধানে জেতার আশা হান্নান মাসউদের
নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনের ১১ দলীয় জোটের এমপি প্রার্থী জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আব্দুল হান্নান মাসউদ বলেছেন, শাপলা কলির পক্ষে যে গণজোয়ার দেখতে পাচ্ছি, তাতে কয়েক লাখ ভোটের ব্যবধানে মানুষ আমাকে বিজয়ী করবে।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) হাতিয়া পৌরসভায় নির্বাচনি গণসংযোগে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।
হান্নান মাসউদ বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে এ দ্বীপের মানুষ বঞ্চিত ছিল। জন্মের পর থেকেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগসহ মৌলিক অধিকার থেকে তারা অবহেলিত। তবে দ্বীপের মানুষ আর অবহেলার শিকার হতে চায় না।’
এনসিপির এই প্রার্থী আরও বলেন, ‘আমি সরকারের কোনো পর্যায়ে না থেকেও মানুষের জন্য যে কাজ করেছি, সেই কৃতজ্ঞতার জায়গা থেকেই ইনশাআল্লাহ এই দ্বীপের মানুষ আমাকে কয়েক লাখ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী করবে।’
তিনি বলেন, ‘আপনারা যদি আমাকে নির্বাচিত করেন, হাতিয়াকে পৃথিবীর বুকে একটি পর্যটনবান্ধব মডেল এলাকা হিসেবে গড়ে তুলবো। যেন সবাই বলতে পারে—আমরাও হাতিয়ার মতো করতে চাই। এমন একটি উদাহরণ সৃষ্টি করবো।’
এসময় হাতিয়া পৌরসভা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মাওলানা তাফসীর, জামায়াত নেতা মাওলানা তাওফিকুল ইসলাম, জাতীয় ছাত্রশক্তি হাতিয়া উপজেলার সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব মোহাম্মদ ছাইফুল ইসলামসহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
ইকবাল হোসেন মজনু/এসআর/জেআইএম