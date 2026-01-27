নির্বাচনি পরিবেশ খুবই ভালো: মঞ্জু
খুলনা-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী ও সাবেক এমপি নজরুল ইসলাম মঞ্জু বলেছেন, এবারের নির্বাচন উৎসবমুখর হবে, সুন্দর হবে। নির্বাচন নিয়ে কারও কোনো অভিযোগ নেই, নির্বাচনি পরিবেশ খুবই ভালো।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) নগরীর শেরে বাংলা রোড গল্লামারী এলাকায় এবং বেলা সাড়ে ১১টায় ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের বানরগাতি বাজার এলাকায় গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণকালে তিনি এ কথা বলেন।
নজরুল ইসলাম মঞ্জু বলেন, এবারের নির্বাচন নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এবারের নির্বাচনটা হবে ব্যতিক্রম। মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছে এবং আমরাও মানুষের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছি। যেখানেই যাচ্ছি সেখানেই মানুষের ঢল নামছে। আমরা অবাক হচ্ছি, এত মানুষ, এত আনন্দ মুখর পরিবেশ। তারা আসছে প্রার্থীর কাছে, প্রার্থীর সঙ্গে কথা বলতে চায়। তাদের অভিযোগের কথা জানাতে চায়। তারা যে পরিবর্তনটা চায়, সেটাই আমাদের জানাতে চায়।
তিনি বলেন, দেশের সমস্যার সমাধান করতে নির্বাচনে ধানের শীষকে জেতাতে হবে। দেশটা আমাদের সবার, সব ধর্মের লোক এক সঙ্গে থেকে আমাদের দেশটা গড়তে হবে। এই দেশই আমাদের প্রথম এবং শেষ ঠিকানা।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক আরিফুজ্জামান অপু, আনোয়ার হোসেন, আসাদুজ্জামান মুরাদ, মাহবুব হাসান পিয়ারু, একরামুল হক হেলাল, শের আলম সান্টুসহ প্রমুখ।
আরিফুর রহমান/এনএইচআর/জেআইএম