ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ৬ কিলোমিটার যানজট

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ৬ কিলোমিটার যানজট
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ৬ কিলোমিটারে যানজট সৃষ্টি হয়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা। বুধবার ( ২৮ জানুয়ারি) সকালে দুর্ঘটনার কারণে বড়তাকিয়া থেকে মিঠাছরা পর্যন্ত যানজট সৃষ্টি হয়।
এদিন সকালে মহাসড়কের বড়তাকিয়া এলাকায় ট্রাক চাপায় এক মাদরাসা ছাত্রী সহ দুইজন নিহত ও তিনজন আহত হয়।
মিঠাছরা থেকে বাসে উঠেন তাওহিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম শহরে যাওয়ার জন্য বাসে উঠার পর মিরসরাই পৌর সদরে এসে যানজটে আটকা পড়ি। এখনো বসে আছি।
আরেক যাত্রী ইয়াসির আরাফাত বলেন, শহরে যাওয়ার জন্য বাসস্ট্যান্ডে এসে দেখি গাড়ি চলাচল বন্ধ। বাসে উঠবো কি না চিন্তা করছি।
উত্তরা পরিবহনের চালক জসীম উদ্দিন বলেন, গত কয়েকদিন ধরে মহাসড়কে যানজট হচ্ছে। সড়কের দু’পাশেই যানজটে পড়তে হচ্ছে। একারণে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছানো যাচ্ছে না।
জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জাকারিয়া বলেন, সকালে বড়তাকিয়ায় দুর্ঘটনার কারণে জানুষের জটলা লেগে থেমে থেমে গাড়ি চলছিল। দুপুরের দুর্ঘটনা কবলিত ট্রাক উদ্ধার করার সময় কিছুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ থাকে। আশা করছি খুব দ্রুত এ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে।
এম মাঈন উদ্দিন/এনএইচআর/জেআইএম