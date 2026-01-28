এবার ভোট করবো সত্য-ন্যায়ের পক্ষে: জি কে গউছ

এবার ভোট করবো সত্য-ন্যায়ের পক্ষে: জি কে গউছ
বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও হবিগঞ্জ-৩ (সদর-লাখাই-শায়েস্তাগঞ্জ) আসনের ধানের শীষের প্রার্থী আলহাজ জি কে গউছ বলেছেন, এবার আমরা ভোট করবো সত্যের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে, উন্নয়নের পক্ষে। গত ১৭ বছর ভোট ব্যবস্থার কবর রচিত হয়েছিল।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দুপুরে হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার নূরপুর ইউনিয়নে নির্বাচনি প্রচারণাকালে পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
এসময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী বেলাল। প্রচারণা সভায় তার সঙ্গে জেলা ও উপজেলার দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
জি কে গউছ বলেন, জোর করে, চক্রান্ত করে আমাদের ন্যায্য ভোট থেকে বঞ্চিত করেছিল আওয়ামী লীগ। ভোট আমাদের জন্মগত অধিকার। ১৭ বছর আমাদের মালিকানা আমাদের কাছে ছিল না। জোর করে কেড়ে নিয়ে আমাদের ভোট আওয়ামী লীগ নিজেরা ইচ্ছে মতো দিয়েছিল।
তিনি বলেন, পাপ বাপকেও ছাড়ে না। বাংলাদেশের নিরীহ মানুষ ফ্যাসিজমের আমলে ১৭ বছর প্রতিবাদ করতে পারেনি। নিজের কষ্ট বাধ্য হয়ে মনে চাপা দিয়েছে। আজ যেভাবে ভোটের উৎসব মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে, সেটিই ছিল এ দেশের ভোটের ঐতিহ্য।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এনএইচআর/জেআইএম