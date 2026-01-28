বগুড়ায় ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে দুই স্কুলছাত্র নিহত

বগুড়ায় ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে দুই স্কুলছাত্র নিহত
বগুড়ার নন্দীগ্রামে ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার দলগাছা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলো, নাটোরের লালপুর উপজেলার লিটন হোসেনের ছেলে সিজানুর রহমান (১৭) এবং নন্দীগ্রামের ভাটরা ইউনিয়নের ভরতেঁতুলিয়া গ্রামের রতন সরদারের ছেলে নেহাল হোসেন (১৭)। তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং নন্দীগ্রামের ‘মা কেজি স্কুল’ থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সকালে সিজানুর ও নেহাল মোটরসাইকেলে করে কাথম-কালিগঞ্জ সড়ক দিয়ে শিমলা বাজারের দিকে যাচ্ছিল। পথে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি অজ্ঞাতনামা ট্রাক তাদের মোটরসাইকেলটিকে সামনে থেকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে দুই বন্ধু সড়ক থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়ে ঘটনাস্থলে তাদের মৃত্যু হয়।
নন্দীগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, ‘মরদেহ উদ্ধার করে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রাখা হয়েছে। দুর্ঘটনার পরপর ট্রাকটি পালিয়ে গেছে। সেটি শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।’
