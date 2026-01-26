  2. দেশজুড়ে

খুলনাকে একটি আধুনিক শহর হিসেবে গড়ে তুলতে চাই: মঞ্জু

প্রকাশিত: ০৭:৩০ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
খুলনা-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী ও সাবেক এমপি নজরুল ইসলাম মঞ্জু বলেছেন, এবারের নির্বাচন নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। জুলাই অভ্যুত্থানের পরে ফ্যাসিবাদ মুক্ত বাংলাদেশ নতুন যাত্রা শুরু করল এবং এবারের নির্বাচনটায় মানুষের প্রত্যাশা অনেক। একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়েই আমরা কাজ করব। দেশের মানুষের জন্য আমরা কাজ করব।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) নগরীর ২১ নম্বর ওয়ার্ডের গ্রীনল্যান্ড বস্তি ও ৭ নম্বর ঘাটসহ বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণকালে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, আমাদের চেয়ারম্যান তারেক রহমান একটি প্ল্যান দিয়েছেন, যাতে বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা যায়। খুলনাকেও একটি আধুনিক শহর হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। সুন্দর খুলনা, সুন্দর পরিবেশ ও শিল্পনগরী হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। তরুণ সমাজকে চাকরির নিশ্চয়তাসহ তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তোলা হবে। নগরীর বস্তির উন্নয়নে কাজ করা হবে। এই শহরকে আমরা দুর্নীতি, মাদক ও সন্ত্রাস মুক্ত করতে চাই। এছাড়াও কৃষক, শ্রমিক ও বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের জন্য চেয়ারম্যান তারেক রহমান কর্মসূচি দিয়েছে। তাছাড়া শিক্ষা ও আমাদের শহরের স্বাস্থ্য বিষয়ে যে ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নজরুল ইসলাম মঞ্জু বলেন, সন্ত্রাস ও মাদক মুক্ত খুলনা গড়ার লক্ষে সবাইকে এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। সমাজ থেকে দুর্নীতি উপড়ে ফেলতে হবে। সব শ্রেণিপেশার মানুষের সঙ্গে নিয়ে ভয়ভীতি উপেক্ষা করে ভোট কেন্দ্রে যেতে হবে। আপনারা সবাই ধানের শীষে ভোট দিবেন এবং অন্যকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানাবেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক আরিফুজ্জামান অপু, আনোয়ার হোসেন আসাদুজ্জামান মুরাদ, মাহবুব হাসান পিয়ারু, একরামুল হক হেলাল, শের আলম সান্টুসহ প্রমুখ।

