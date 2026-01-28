প্রবাসী আনিকাসহ যাদের নিয়ে শুরু হলো এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি

প্রবাসী আনিকাসহ যাদের নিয়ে শুরু হলো এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি
এএফসি নারী এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি শুরু করেছে বাংলাদেশ। বুধবার সকালে ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে হয়েছে প্রথম সেশনের অনুশীলন। তবে বাফুফে আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি কতজনকে ডাকা হয়েছে জাতীয় দলের প্রাথমিক ক্যাম্পে। এমনকি সংখ্যাটাও গোপন রেখেছে বাফুফে। আর অনুশীলনও হয়েছে ‘ক্লোজড ডোর।’
ক্যাম্পে ডাক পাওয়া একাধিক খেলোয়াড়ের সূত্রে জানা গেছে, ২৮ ফুটবলার ডাকা হয়েছে প্রাথমিক ক্যাম্পে। আনিকা রানিয়া সিদ্দিকী নামের সুইডেন প্রবাসী এক ফুটবলারও যোগ দিয়েছেন ক্যাম্পে। বাকি ২৭ জনই চলমান লিগের খেলোয়াড়।
শৃঙ্খলাভঙ্গ করে সাবিনা খাতুনসহ যারা জাতীয় দল থেকে বাদ পড়েছেন স্বাভাবিকভাবেই তাদের কাউকেই ডাকা হয়নি ক্যাম্পে। এবারের লিগের দল ১১টি। তবে ৬ ক্লাব থেকেই ডাক পেয়েছেন ২৭ জন। সবচেয়ে বেশি ৮ জন ডাক পেয়েছেন লিগে শীর্ষে থাকা রাজশাহী স্টারস থেকে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬ জন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর, ৫ জন ফরাশগঞ্জের, পুলিশের ৪ জন, ৩ জন বিকেএসপির এবং ১ জন বাংলাদেশ আনসারের।
ডাক পাওয়া ২৮ ফুটবলার হলেন
রাজশাহী স্টারস: রূপনা চাকমা, স্বর্ণা রাণী মন্ডল, আফঈদা খন্দকার, শিউলি আজিম, স্বপ্না রানী, শাহেদা আক্তার রিপা, ঋতুপর্ণা চাকমা, নাদিয়া আক্তার জুথি।
ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব: শামসুন্নাহার, মনিকা চাকমা, মারিয়া মান্দা, তহুরা খাতুন, শামসুন্নাহার জুনিয়র।
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী: মিলি আক্তার, সিনহা জাহান শিখা, তনিমা বিশ্বাস, রুমা আক্তার, হালিমা আক্তার, মোসাম্মৎ সুলতানা।
বিকেএসপি: উম্মে কুলসুম, নবীরন খাতুন, ফারদৌসী আক্তার সোনালী।
পুলিশ এফসি: কোহাতি কিসকু, আইরিন খাতুন, সুরমা জান্নাত, সাগরিকা।
বাংলাদেশ আনসার: উমেহলা মারমা।
ব্রোমপোজকর্ন (সুইডেন): আনিকা রানিয়া সিদ্দিকী।
