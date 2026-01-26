জামায়াতের সঙ্গে জোট ছাড়ার কারণ জানালেন ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী

জামায়াতের সঙ্গে জোট ছাড়ার কারণ জানালেন ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী
জামায়াতে ইসলামী ভিনদেশিদের প্রেসক্রিপশনে ইসলামী মনোভাব ও চেতনা থেকে সরে যাওয়ায় চরমোনাই পীর জোট থেকে বেরিয়ে এসেছেন বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক (সিলেট বিভাগ) ও সিলেট-১ আসনে দলীয় মনোনীত প্রার্থী হাফিজ মাওলানা মাহমুদুল হাসান।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুর আড়াইটায় সিলেটে কর্মরত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন।
মাহমুদুল হাসান বলেন, ‘আমাদের দল চব্বিশের ৫ আগস্টের পর থেকে ইসলামি ও সমমনা দলগুলোর ভোট এক বাক্সে নিয়ে আসার জন্য কাজ শুরু করে। এ লক্ষ্যে আমাদের দলেরই মূল প্রচেষ্টায় ১১ দলীয় একটি মোর্চা বা জোট গঠন করা হয়। কিন্তু জোটের একটি দল অর্থাৎ জামায়াতে ইসলামী ভিনদেশিদের প্রেসক্রিপশনে ইসলামি মনোভাব ও চেতনা থেকে বেরিয়ে আসে। আমরা সেটি মেনে নিতে পারিনি। তাই আমাদের দলের আমির পীর সাহেব চরমোনাই এই মোর্চা বা জোট থেকে বেরিয়ে আসেন।’
তিনি বলেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের লক্ষ্যই হচ্ছে রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলে ইসলামি মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করা।
ইসলামী আন্দোলনের এই প্রার্থী আরও বলেন, ‘সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী ছিলাম। কিন্তু ভোট সুষ্ঠু হয়নি বলে দলের নির্দেশে আগের দিন নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াই। এবার সিলেট-১ আসনে দল আমাকে মনোনীত করেছে। প্রচার-প্রচারণাকালে জনসাধারণের অভূতপূর্ব সাড়া পাচ্ছি। যদি মানুষ আমাকে ভালোবেসে যোগ্য মনে করে, এখানে নির্বাচিত করেন, তবে সিলেট-১ আসনকে আমি চাঁদাবাজি ও দুর্নীতিমুক্ত এবং সুখী-সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার অঙ্গীকার করছি।’
চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তিনি বলেন, ‘আমি নির্বাচিত হলে চাঁদাবাজদের প্রথমে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এছাড়া প্রবাসীরা যাতে দেশে এসে কোনো সমস্যায় না পড়েন, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হবে। নারীদের নিরাপদ কর্মস্থল গড়তেও আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।’
মতিবিনিময় সভায় ইসলামী আন্দোলনের জেলা ও মহানগর শাখার নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
আহমেদ জামিল/এসআর/এমএস