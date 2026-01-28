দেশকে চালানোর জন্য জামায়াতের নেতৃত্ব নেই: পার্থ
ভোলা-১ আসনের বিএনপি জোট সমর্থিত প্রার্থী ও বিজেপির চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ বলেছেন, বাংলাদেশকে চালানোর জন্য জামায়াতের অভিজ্ঞতা নেই, নেতৃত্ব নেই। তারা সিস্টেম ডেভেলপ করছে কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারেনি। হয়তো ভবিষ্যতে কোনো সময় করলে করতে পারবে।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) রাতে ভোলা সদর উপজেলার চরসামাইয়া ইউনিয়নের শান্তিরহাট বালুর মাঠে নির্বাচনি সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
আন্দালিব রহমান পার্থ আরও বলেন, ‘ভারত একটা ফ্যাসিস্ট রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক করে বাংলাদেশের মানুষের মন থেকে উঠে গেছে। অথচ সেই ভারতের সঙ্গেই জামায়াতে ইসলামী গোপনে মিটিং করে। আবার সেটা মিডিয়াতে বলে যে, ভারত নাকি তাদের (মিটিংয়ের কথা) বলতে বারণ করেছে।’
ভোলাবাসীর উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আপনাদের ভোটে যদি আমি সংসদে যেতে পারি, বিএনপি যদি ক্ষমতায় যায়, আমি যদি মন্ত্রী হতে পারি, তাহলে দেশের সব এমপির চেয়ে বেশি কাজ ভোলায় করবো।’
এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক শফিউল রহমান কিরণ, যুগ্ম আহ্বায়ক হারুন অর রশিদ ট্রুম্যান ও তরিকুল ইসলাম কায়েদ, সদস্য সচিব রাইসুল আলম, জেলা বিজেপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম রতন এবং সাধারণ সম্পাদক মোতাসিন বিল্লাহসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।
জুয়েল সাহা বিকাশ/এসআর