নেটফ্লিক্সে ঝড় তুলেছে ১০১ তলা ভবন আরোহনের লাইভ ভিডিও
বিশ্বখ্যাত পর্বতারোহী অ্যালেক্স হোনোল্ড। তার ‘স্কাইস্ক্র্যাপার লাইভ’ সম্প্রচারের ভিডিও নেটফ্লিক্সে ঝড় তুলেছে। এটি ৬.২ মিলিয়ন দর্শক দেখেছেন।
ভিডিওটি পৃথিবীর অন্যতম উঁচু ভবন তাইপেই ১০১ টাওয়ারে ফ্রি সলো ক্লাইম্ব থেকে সম্প্রচার করেন হোনোল্ড। তাইওয়ানের জিনই জেলার তাইপে শহরে অবস্থিত ভবনটি। এর পূর্বের নাম ছিল তাইপে ওয়ার্ল্ড ফাইন্যান্সিয়াল সেন্টার। ২০০৪ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত এটি ছিল বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবন। ২০১০ সালে উদ্বোধনের পর বুর্জ খলিফা এর স্থলাভিষিক্ত হয়। সেই ভবন আরোহন করে বিশ্বজুড়ে হইচই ফেলে দিয়েছেন অ্যালেক্স হোনোল্ড।
মূলত এটি ২৩ জানুয়ারি শুক্রবার সম্প্রচার হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার কারণে এটি একদিন পিছিয়ে শনিবার থেকে রবিবার সকাল পর্যন্ত করা হয়।
পর্বটি সম্প্রচারের একদিনের মধ্যে নেটফ্লিক্সে ইংরেজি ভাষার কন্টেন্ট হিসেবে সপ্তাহের শীর্ষ ১০ তালিকার তৃতীয় স্থানে উঠে আসে।
পর্বের পরে হোনোল্ড একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, ‘উঁচু ভবনে চড়ার সময় সবসময় প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। গরম বেশি, ঠাণ্ডা, ঝড় বা বৃষ্টি সবই আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কালকের দিনটি আলাদা কিছু ছিলো না। একমাত্র চাপটা ছিলো লাইভ সম্প্রচারের কারণে। অনেক ক্রু এখানে আছে, তাদের বিমান ও হোটেল ব্যবস্থা বদলাতে হয়েছে। তাই স্ট্রেস ছিলো।’
এই সপ্তাহে শীর্ষ দুই স্থানে অবস্থান করছে ‘হিজ অ্যান্ড হার্স’ এবং ‘আগাথা ক্রিস্টির সেভেন ডায়ালস’। যথাক্রমে ১৭.২ মিলিয়ন ও ৮.৭ মিলিয়ন ভিউ অর্জন করেছে কন্টেন্ট দুটি। অন্য শীর্ষ দশ তালিকায় স্থান পেয়েছে ‘ফাইন্ডিং হার এজ’ (৫.৫ মিলিয়ন) এবং বার্ট ক্রেইশারের কমেডি সিরিজ ‘ফ্রি বার্ট’ (৩.২ মিলিয়ন)।
ইংরেজি চলচ্চিত্রের তালিকায় বেন অ্যাফ্লেক ও ম্যাট ডেমন অভিনীত ‘দ্য রিপ’ রয়েছে প্রথম স্থানে। প্রথম সপ্তাহের ৪১.৬ মিলিয়নের পর এখন ৪০.৪ মিলিয়ন ভিউ অর্জন করেছে এটি। অন্যদিকে জেমস বন্ড চলচ্চিত্র ‘নো টাইম টু ডাই’ ও ‘স্পেকট্র’ যথাক্রমে তৃতীয় ও সপ্তম স্থানে রয়েছে।
নেটফ্লিক্সের ১৯-২৫ জানুয়ারির শীর্ষ ১০ তালিকায় এই সমস্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
এলআইএ