জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁপাইনবাবগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৮:০৩ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরে নির্বাচনি জনসভায় বক্তব্য রাখেন অ্যাডভোকেট সৈয়দা আশিফা আশরাফি পাপিয়া

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে সামনে রেখে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রীসংস্থার কোনো নারী কর্মী বাসায় এলে ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে পুলিশে সোপর্দ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিএনপির মানবাধিকার বিষয়ক সহ-সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট সৈয়দা আশিফা আশরাফি পাপিয়া। তার এমন নির্দেশনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বিকেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার সুন্দরপুর ইউনিয়নের আব্দুস সামাদ ডিগ্রি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত এক নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ নির্দেশনা দেন সৈয়দা আশিফা আশরাফি পাপিয়া।

নতুন ভোটারদের উদ্দেশে বিএনপি নেত্রী পাপিয়া বলেন, ‌আবু সাঈদ ও মুগ্ধদের রক্ত যেন বৃথা না যায়। পিকনিক পার্টির ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না। এসব অপতৎপরতা বন্ধ করতে হবে।

এসময় তিনি দাবি করেন, জামায়াত বিএনপি ও আওয়ামী লীগের সহযোগিতায় দীর্ঘদিন রাজনীতিতে টিকে ছিল।

জামায়াতে ইসলামীকে কটাক্ষ করে সৈয়দা আশিফা আশরাফি পাপিয়া বলেন, ‌‘এখন তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার স্বপ্ন দেখছে, অথচ নির্বাচনে দ্বিতীয় বা তৃতীয় হওয়ার প্রতিযোগিতাও জাতীয় পার্টির সঙ্গে।’

সভায় তিনি অভিযোগ করেন, জামায়াতের সাবেক সংসদ সদস্যরা এলাকায় উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নয়নকাজ করেননি। বক্তব্যের শেষদিকে তিনি উপস্থিত ভোটারদের তার স্বামী ও চারবারের সাবেক সংসদ সদস্য হারুনুর রশীদকে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

তার বক্তব্যটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। বিএনপি নেত্রীর এমন বক্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নেটিজেনরা।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে বিএনপির মানবাধিকার বিষয়ক সহ-সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট সৈয়দা আশিফা আশরাফি পাপিয়াকে মোবাইলে একাধিকবার কল দিলেও তিনি রিসিভ করেননি।

সোহান মাহমুদ/এসআর/এমএস

