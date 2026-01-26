জামায়াতের প্রার্থী
আমেরিকাও চাচ্ছে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে সরকার গঠন হোক
বরগুনা-২ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী ডা. সুলতান আহমেদ বলেছেন, পৃথিবীর কোনো দেশে আমেরিকা চায় না ইসলামি দলের নেতৃত্বে সরকার গঠন হোক। এবার সেই আমেরিকাও বাংলাদেশে দুর্নীতিমুক্ত, বৈষম্যহীন সমাজ কায়েম করতে, দেশ কায়েম করতে জামায়াতে ইসলামীকে নির্ভর করে অগ্রসর হচ্ছে।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাতে বরগুনার বেতাগী উপজেলার বিবিচিনি ইউনিয়নের ফুলতলা বিকাশ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত নির্বাচনি জনসভায় একথা বলেন তিনি। তিনি বলেন, ‘আমরা যদি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করি; দেশের ক্ষতি, জাতির ক্ষতি, আপনার ক্ষতি, আমার ক্ষতি।’
নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডা. সুলতান আহমেদ বলেন, ‘আগামী নির্বাচন এদেশের ইতিহাসে অন্যতম নির্বাচন হয়ে থাকবে, এটা আমাদের প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন। দেশবাসী শুধু নয়, দুনিয়াবাসীও এ নির্বাচনটাকে বাংলাদেশের মাইলফলক হিসেবে দেখতে চায়। শুধু গত ১৫ বছর, ১৮ বছর নয়, তার আগেও ২-৪টি নির্বাচন ছাড়া সব নির্বাচন হয়েছে ভাঁওতাবাজির নির্বাচন। কাজেই বাংলাদেশের একটা বদনাম হয়ে গেছে দুনিয়ায় যে, গণতন্ত্রের নামে ভণ্ডামি-সণ্ডামি, প্রতারণা, লাঠিয়াল বাহিনীর দৌরাত্ম্য, কেন্দ্র দখল, ব্যালট বাক্স দখল, মারামারি, হানাহানি ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশে নির্বাচন হয়। কাজেই, এবারের নির্বাচন সুন্দর হলে পৃথিবী দেখবে যে, বাংলাদেশের মানুষও সুন্দর, সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিতে সক্ষম।’
তিনি আরও বলেন, ‘বহির্বিশ্বও চাচ্ছে এবার জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে এদেশে সরকার কায়েম হোক। আপনারা যারা বিচক্ষণ, সাংবাদিক, রাজনীতি সচেতন, তারা এটার আলামত বুঝতে পারেন।’
নুরুল আহাদ অনিক/এসআর/এমএস